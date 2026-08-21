Problemas en el paraíso azul

Si bien nos explican que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se ha esmerado en ocultar a la opinión pública toda señal de fricción dentro de Acción Nacional de cara a las elecciones en esa entidad el próximo año, dicen que el reciente cónclave que reunió a cuadros importantes del blanquiazul dejó más dudas que certezas sobre la unidad que tratan de sostener con el dedo meñique. Y es que quienes lo vieron ya notaron que el mandatario queretano no pudo esconder que las cosas no están del todo bien con su correligionario, el senador Ricardo Anaya, con quien, aseguró, no tiene ninguna deuda política. Aunque después de enunciar esta nada amable frase mesuró su energía con un agradecimiento al excandidato presidencial por cerrar filas con el panismo queretano, nos dicen que las tensiones entre ambos traen a Kuri tronándose los dedos y comiéndose las uñas, pues la influencia de Anaya pareciera estar menguando sus capacidades para nombrar a un abanderado afín a sus intereses políticos para que lo suceda en el cargo y no a los de Anaya Cortés, quien, muchos creen, es quien tiene la sartén por el mango en este asunto. Tsss.

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