Tamaulipas atrae

Relevante, nos dicen, los recientes indicadores sobre el turismo en el país en los que Tamaulipas aparece en el top 5 de los estados más visitados, al haber recibido casi 2.9 millones de turistas nacionales y extranjeros en las vacaciones de verano del año en curso, un crecimiento de 23 por ciento. Algo están haciendo bien en la entidad que gobierna Américo Villarreal, nos señalan, pues también aumentó 5.2 por ciento en su actividad económica en el primer trimestre de 2026, lo que en su conjunto coloca al estado entre los que tienen mayor dinamismo multianual del país. Y para seguir con la tendencia arriba ayer las autoridades tamaulipecas anunciaron la apertura de una nueva oficina a través del programa Tamaulipas Conecta, para llevar a la entidad más congresos, eventos deportivos y culturales.

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