“No nos representan”

Es de destacar la línea que ha trazado la Secretaría de Marina respecto de quienes han intentado corromper los valores de la institución, como los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, investigados por su presunta participación en una red de huachicol, y quienes, aclaró la institución, fueron dados de baja del servicio activo por las causas señaladas el 18 de diciembre de 2025 y 15 de abril de 2026, respectivamente. El reciente traslado de Fernando desde Argentina, para que responda a las autoridades de nuestro país, fue ocasión para que la dependencia remarcara el código de ética que la rige: “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”. Nos hacen ver que la colocación de esas mayúsculas no es casualidad, pues se trata de los pilares que sostienen a la Armada, que, desde luego, no admite lugar para quienes eligieron traicionarlos.

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