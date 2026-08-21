Sin tanto ruido dan resultados

Se notan los esfuerzos que han hecho funcionarios clave del Gobierno de México, la secretaria de Energía, Luz Elena González —y su equipo, los recién llegados Andrea González, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y el director de Pemex, Juan Carlos Carpio—, también en colaboración con el titular de Profeco, Iván Escalante, para mantener el precio del combustible, un desafío nada fácil en tiempos de agitación internacional que han puesto en jaque el suministro de petróleo. Muestra de ello fue la reunión que sostuvieron ayer miembros del Gabinete con representantes de la industria gasolinera, quienes reconocieron la apertura de las autoridades federales para tener mesas de trabajo y lograr la contención de estas tarifas de manera consensuada. Así que, nos dicen, van varias estrellitas a quienes condujeron sin ruido, pero con efectividad las reuniones que llevaron al acuerdo que, ya nos adelantan, prevé mantener la gasolina regular en 24 pesos por litro y el diésel a 27, al menos durante los próximos seis meses, un plan que, señalan, ya está prácticamente listo para recibir la rúbrica de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Enhorabuena!