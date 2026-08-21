Las encomiendas de Rosa Icela

Nos hacen notar el oficio que tiene la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para el diálogo y la concertación y muestra de ello fue, primero, la visita que la encargada de la política interna del país realizó el miércoles a varios municipios de Michoacán, a petición de la Presidenta, para coordinar actividades relacionadas con la atención social, la construcción de paz y el acercamiento con productores y otros sectores de la población, y de paso, sostener una reunión con los alcaldes de Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Cotija y Tocumbo. Y segundo, el encuentro que Rosa Icela sostuvo con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para revisar la agenda bilateral y fortalecer mecanismos de cooperación. Nos comentan que ambas encomiendas no pasaron desapercibidas.

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