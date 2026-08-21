Testigo del caso Cuén va a prisión preventiva

Fausto “N” pasó de testigo clave a imputado en la investigación federal por el homicidio de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. El juez Mario Elizondo Martínez ordenó que permanezca en el penal del Altiplano mientras resuelve si será vinculado a proceso.

La primera audiencia contra el detenido se desarrolló sin acceso de público ni medios de comunicación.

La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó razones de seguridad nacional debido a la información que expondría en el expediente, por lo que el juez ordenó desalojar la sala.

Elizondo Martínez calificó la captura como legal e impuso prisión preventiva justificada por las acusaciones de falsedad de declaraciones y encubrimiento. Fausto “N” optó por no declarar y sus abogados solicitaron ampliar el plazo constitucional, por lo que la decisión sobre una eventual vinculación a proceso quedó pendiente para el lunes a las 10 de la mañana.

Víctor Antonio Corrales Burgueño, diputado local del Partido Sinaloense (PAS) y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), defendió a su hijo de las imputaciones de la FGR y aseguró que “probará su inocencia”. Añadió que, durante los últimos dos años, el hoy detenido permaneció en el país y viajó con frecuencia entre Sinaloa y la Ciudad de México.

De acuerdo con el funcionario local, la familia desconocía que existiera una orden de aprehensión y la captura los tomó por sorpresa. Apenas el lunes habían visto a Fausto “N” en la Ciudad de México.

Hasta ese momento, agregó, su intervención en el caso había sido únicamente como testigo por haber trasladado a Cuén el día de su muerte.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró relevante la captura del imputado, porque puede aportar elementos para reconstruir lo ocurrido el 25 de julio de 2024, cuando Melesio Cuén fue asesinado y El Mayo Zambada fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos. La mandataria federal subrayó que el caso sigue abierto y evitó anticipar qué implicaciones tendrá el arresto dentro del expediente.

“Nos han informado que siguen las investigaciones, que esto no se ha cerrado”, afirmó. Además, la jefa del Ejecutivo instó a la fiscalía a explicar las circunstancias de la detención, el alcance de las declaraciones que pueda rendir Fausto “N” y la información que estas aporten para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos de aquella jornada.

La acusación en su contra parte de la versión que ofreció tras la muerte del exrector de la UAS.

El asistente declaró que Melesio Cuén fue atacado durante un supuesto intento de robo en una gasolinera y que después lo trasladó a recibir atención médica. La FGR cuestionó ese relato y situó el homicidio en un escenario distinto.

Entre los elementos que alimentaron esas dudas aparecen las condiciones del cuerpo y la evidencia obtenida en la estación de servicio. La fiscalía documentó cuatro impactos de bala en las piernas del exrector, mientras que en el video sólo se escucha una detonación. También reportó deficiencias en el procesamiento del vehículo y del lugar presentado inicialmente como sitio de la agresión.