¿Quién es Gerardo Villarreal ‘Él Muñeco’, capo que pasó de criminal a pastor?

Mediante un testimonio, Gerardo Villareal cuenta cómo es que formaba parte de un cártel del narcotráfico y lo que experimentó cuando se encontraba en estos grupos delictivos antes de ser pastor.

“Como yo no conocía a Dios comencé a servirle al diablo en las filas del Cartel del Golfo, empecé a trabajar para ellos y con ellos” relata mientras puntualiza que no entrará en muchos detalles sobre lo que hacía.

Debido a que se encontraban en un evento religioso de la iglesia cristiana Ministerios Maranatha de Monterrey, Nuevo León, Gerardo Villareal no contó muchos detalles sobre lo que hacía, pero sí contó que, desde los 18 años, el jefe del cártel lo metió en la Policía Judicial Federal.

Gerardo Villareal durante un evento como pastor ı Foto: IG: @pastor_jerry_villarreal

¿Quién es Gerardo Villarreal ‘Él Muñeco’?

Gerardo Villareal relata que, quien fuera jefe del Cártel del Golfo, lo metió a los 18 años de edad en la Policía Judicial Federal, específicamente en Antinarcóticos de la Procuraduría General de la República.

Precisó que no tuvo que estar en la academia de la policía por el año y 8 meses que tienen de preparación, sino que con tan sólo dos días de haber estado en dicha academia, él ya era un agende de la Policía Judicial Federal.

Asimismo, señala que él era un narcotraficante en potencia, y que a los 21 años se convirtió en comandante de la Policía Judicial, en la que se ganó el apodo de “El Anticristo” y también era llamado “El Muñeco”.

Apuntó que él sentía un vacío que no era llenado por todos los lujos que obtenía cuando se encontraba en las filas del narcotráfico, y apuntó que comparte su historia mostrando su rostro para que su testimonio de vida llegue a muchas personas.

Gerardo Villareal dijo que él llegó a ser uno de los jefes del narcotráfico, para posteriormente decir que “no importa lo que fui antes, importa lo que Dios ha hecho el día de hoy en mi vida y a través de mi vida”.

Gerardo Villarreal dando su testimonio ı Foto: Captura de pantalla

Además de esto, también compartió que en un mercado donde venden “artefactos para hacer brujería” le hicieron una lectura de caracoles, y posterior a esta lectura, entró a la religión de Palo Mayombe.

También compartió que mientras se encontraba en el Cartel del Golfo y como servidor público, el Gobierno le ordenó formar parte de un grupo de aproximadamente 200 comandantes tanto de la Policía Judicial y de la milicia.

Dijo que los enviaron a Irak e Israel “un año 8 meses 3 semanas y 2 días, en donde nos dieron un entrenamiento especializado”, y agregó que “nos convertimos en brazo armado oculto del gobierno”

De igual forma, precisó que se llevó a los 199 elementos a Tamaulipas para fundar al grupo criminal conocido como “los Zetas”, de quienes fue el miembro número 23, y que actualmente tanto él como el jefe del Cartel son Cristianos.

Mediante este testimonio, quien ahora es conocido como el Pastor Jerry Villareal, comparte su trayectoria como una persona criminal quien dejó de lado el narcotráfico para convertirse en pastor de la iglesia Cristiana.