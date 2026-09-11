La unidad debe estar por encima de cualquier aspiración personal: Morena en Nayarit

La unidad del Movimiento de Regeneración Nacional debe estar por encima de cualquier aspiración personal, afirmó María Elizabeth López Blanco, quien llamó a militantes, simpatizantes y sociedad civil a privilegiar las coincidencias, evitar confrontaciones internas y cerrar filas en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante lo que calificó como un complejo escenario nacional e internacional, María Elizabeth López Blanco sostuvo que México requiere cohesión, estabilidad y respaldo firme a la titular del Ejecutivo federal, además de responsabilidad y madurez política para evitar divisiones al interior del movimiento.

“La unidad es nuestra mayor fortaleza. Ningún interés individual puede estar por encima del bienestar del pueblo ni del proyecto de transformación nacional que hemos construido entre todas y todos”, señaló.

La también integrante de Morena destacó que la transformación del país ha sido construida durante años a partir del esfuerzo y participación de millones de personas que comparten, dijo, el objetivo de alcanzar un país más justo, digno y humano.

María Elizabeth López Blanco manifestó su respaldo a Sheinbaum y señaló que cerrar filas con la Presidenta también implica defender la soberanía nacional y respaldar las decisiones que, afirmó, colocan los intereses del pueblo por encima de cualquier presión externa.

“El adversario no está dentro de nuestro movimiento. Los verdaderos desafíos están afuera: en la desigualdad que todavía lastima a muchas familias, en la corrupción, en la violencia, en la injusticia y en quienes quisieran ver a México dividido”, puntualizó María Elizabeth López Blanco.

María Elizabeth López Blanco sostuvo que las distintas historias, opiniones y aspiraciones dentro del movimiento no deben convertirse en motivos de confrontación, pues existen principios y causas compartidas que deben mantenerse por encima de las diferencias.

En ese sentido, llamó a actuar con serenidad y madurez política, escuchar las distintas posturas y reconocer que la pluralidad puede constituir una fortaleza para el movimiento.

“La unidad no significa pensar exactamente igual. Significa tener la capacidad de caminar juntos, aun con nuestras diferencias, cuando el bienestar del pueblo y el destino de la nación están de por medio”, afirmó.

Asimismo, María Elizabeth López Blanco convocó a la militancia, simpatizantes y sociedad civil a contribuir a un ambiente de respeto, fraternidad y encuentro, en el que el diálogo permita generar confianza y evitar confrontaciones.

María Elizabeth López Blanco reiteró que el momento político exige privilegiar las coincidencias y respaldar el liderazgo de Claudia Sheinbaum, al considerar que la transformación podrá continuar mientras conserve su unidad, principios y cercanía con la población.

“México nos necesita unidos. Nayarit nos necesita unidos. Nuestra transformación nos necesita unidos. Cuando ponemos al pueblo por delante, siempre encontramos la manera de caminar juntos”, concluyó María Elizabeth López Blanco.

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