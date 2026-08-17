Comisión de Prerrogativas del INE avala 10 mil 842 mdp para elección de diputados federales de 2027

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el anteproyecto de financiamiento público federal que recibirán los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes durante 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados, con una bolsa de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

El proyecto contempla 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos para actividades ordinarias permanentes. El cálculo se realizó con base en un padrón electoral de 103 millones 333 mil 465 personas, con corte al 31 de julio de 2026, multiplicado por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para este año.

El anteproyecto incorpora por primera vez a los partidos de reciente creación Paz y Somos México, a los que se asignan 157 millones 586 mil 634 pesos a cada uno para actividades ordinarias, equivalente al 2 por ciento del financiamiento ordinario total para cada fuerza política.

La bolsa restante, por 7 mil 564 millones 158 mil 438 pesos, será distribuida entre los seis partidos políticos que participaron en la elección federal de 2024, mediante la fórmula constitucional de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento conforme a la votación nacional obtenida en la elección de diputaciones.

Para las actividades de campaña a nivel federal, debido a que en 2027 únicamente se renovará la Cámara de Diputados, se contempla un monto equivalente al 30 por ciento del financiamiento ordinario de cada partido, con una bolsa global de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos.

En el caso de las candidaturas independientes, el proyecto establece una bolsa de 47 millones 275 mil 990 pesos para gastos de campaña, al considerarlas en conjunto como un partido político de nuevo registro para efectos de la distribución del financiamiento.

Asimismo, se prevén 236 millones 379 mil 951 pesos para actividades específicas, además de 315 millones 173 mil 272 pesos para la prerrogativa postal y 693 mil 496 pesos para la prerrogativa telegráfica.

El anteproyecto también contempla 236 millones 379 mil 950 pesos para que los partidos destinen al menos 3 por ciento de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

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FGR