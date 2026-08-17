Marina despliega operativo ‘Jaguar del Puerto’ para fortalecer seguridad en Acapulco, Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha el operativo “Jaguar del Puerto” en cuatro colonias de Acapulco, Guerrero, con la participación de más de 100 elementos de la Armada de México.
De acuerdo con la Semar en un comunicado, el despliegue busca reforzar la seguridad, preservar el orden y prevenir actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
Las acciones comenzaron en Palma Sola, Constituyentes, Guadalupe Victoria y Santa Cecilia.
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Como parte del operativo, los elementos navales realizarán recorridos preventivos, labores de reconocimiento y vigilancia en los sectores establecidos. La estrategia también contempla una mayor presencia institucional para detectar posibles situaciones de riesgo.
De acuerdo con la Semar, las fuerzas desplegadas atenderán de manera oportuna las incidencias que puedan afectar las condiciones de seguridad en las zonas intervenidas.
La dependencia señaló que la distribución y los recorridos del personal se ajustarán a las necesidades operativas de cada zona, con el objetivo de mantener una respuesta coordinada ante posibles hechos delictivos.
Con este despliegue, la Secretaría de Marina afirmó que busca contribuir a la creación de entornos más seguros para las familias de Acapulco y reiteró su compromiso de brindar atención a la población.
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