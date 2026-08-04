Semar logra 3.er mayor incautación de cocaína

ASPECTO de las embarcaciones aseguradas por la Semar, ayer, en Oaxaca y Chiapas.

La Secretaría de Marina (Semar) interceptó cerca de 4.4 toneladas de cocaína en cuatro embarcaciones frente a Oaxaca y Chiapas, que representa uno de los mayores decomisos navales reportados durante 2026. Las operaciones dejaron 16 personas detenidas, seis motores fuera de borda y más de dos mil litros de combustible bajo resguardo federal.

El cargamento asegurado representa el tercer mayor volumen de cocaína reportado por la Marina en un mismo anuncio durante el actual sexenio, sólo por debajo de las 8.3 toneladas interceptadas en octubre de 2024 en Michoacán y de las 4.5 toneladas localizadas frente a Baja California Sur, en marzo del año pasado.

El Dato: La marina precisó que el peso ministerial de la cocaína aún no concluye, por lo que las autoridades incorporarán la cantidad definitiva a las estadísticas oficiales.

No obstante, la carga ilegal representa casi la mitad de las aproximadamente 8.9 toneladas decomisadas que la dependencia informó durante julio como resultado de las acciones marítimas, portuarias y terrestres vinculadas con el litoral del Pacífico. Su volumen también supera cada uno de los aseguramientos individuales divulgados el mes pasado en esa región.

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La primera intervención se desarrolló frente a las costas de Oaxaca, donde personal de la Armada de México detectó dos embarcaciones menores durante patrullajes de vigilancia. La inspección permitió localizar 127 bultos y 42 paquetes rectangulares con alrededor de tres toneladas de cocaína, además de seis motores. Diez tripulantes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las tres toneladas aseguradas frente a Oaxaca constituyen el cuarto mayor decomiso marítimo individual de cocaína durante el actual sexenio. El volumen sólo queda por debajo de las 4.5 toneladas localizadas en Baja California Sur, transportadas en un semisumergible frente a Colima este año y las más de 3.5 incautadas en Guerrero en una embarcación similar.

Otro gran decomiso ocurrió en las costas de Chiapas, donde elementos navales ubicaron dos embarcaciones adicionales. Una transportaba 24 bultos con aproximadamente mil 423 kilogramos del narcótico y más de dos mil litros de combustible. Las autoridades capturaron en esta ocasión a seis personas más.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que las acciones impidieron que millones de dosis llegaran a las calles: “En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó el operativo como “otro duro golpe contra los cárteles” y afirmó que el decomiso refleja los resultados de la cooperación entre los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump contra las organizaciones criminales.

Durante la misma jornada, efectivos de la Semar localizaron un laboratorio clandestino en el poblado Península de Villamoros, municipio de Culiacán, Sinaloa. En el lugar destruyeron cerca de 300 litros de sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de metanfetamina.

La dependencia también informó que presuntos integrantes de un grupo criminal atacaron a elementos navales durante un recorrido terrestre en Aguamilpa, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. La agresión dejó a un marino herido y a uno de los atacantes muerto.