Angela Nicolau e Ivan Beerkus: ¿Quién es la pareja de la propuesta de matrimonio en el Empire State?

Angela Nicolau e Ivan Beerkus, conocidos mundialmente como “skywalkers” por sus arriesgadas hazañas en rascacielos y estructuras icónicas, protagonizaron un episodio romántico pero muy polémico en Nueva York.

La pareja, protagonista del documental de Netflix Skywalkers: A Love Story, escaló el Empire State Building sin autorización para realizar una propuesta de matrimonio en la cima tras desplegar una manta con un mensaje de paz y amor, lo que derivó en su arresto y posterior liberación.

El hecho captó la atención de miles de personas de todo el mundo, tanto por el romanticismo del gesto como por las implicaciones legales que acarrea su acción. Además, surge curiosidad por conocer la identidad de estos intrépidos novios; conoce quiénes son Angela Nicolau e Ivan Beerkus.

Así fue la propuesta de matrimonio de Angela Nicolau e Ivan Beerkus en el Empire State

La pareja escaló hasta llegar al punto más alto del Empire State (443 metros) y exhibió una manta negra que decía: “Cuando el poder del amor vence al amor del poder, el mundo conoce la paz”.

🚨 BREAKING: 2 people have climbed the Empire State Building in New York to fly a flag. The flag reads “When the power of love beats the love of power the world knows peace.” pic.twitter.com/YrIudqf9Lx — FOX 4 NEWS (@FOX4) July 1, 2026

Tras alcanzar la cúspide del famoso edificio, Ivan Beerkus se arrodilló frente a Angela Nicolau y le pidió matrimonio con una postal de fondo única de Nueva York. Ella aceptó, y el momento quedó registrado en imágenes que rápidamente la pareja difundió en redes sociales.

La propuesta, realizada a más de 380 metros de altura, fue celebrada por sus seguidores.

Angela Nicolau e Ivan Beerkus son liberados tras ser arrestados por escalar el Empire State

La policía de Nueva York detuvo a la pareja inmediatamente después de escalar el Empire State. Fueron acusados de allanamiento y de poner en riesgo la seguridad pública.

Según AP, la policía encontró un candado roto en una puerta de seguridad en la planta 104 de acceso restringido del edificio, que da acceso a la antena que escalaron.

Sin embargo, tras pasar unas horas bajo custodia, fueron liberados. El caso sigue bajo investigación, y podrían enfrentar cargos más serios por su acción. Aun así, Angela Nicolau e Ivan Beerkus defendieron su acto como una expresión artística y sorprendieron a los medios con un apasionado beso.

Angela Nicolau e Ivan Beerkus: ¿Quién es la pareja de la propuesta de matrimonio en el Empire State?

Angela Nicolau es una fotógrafa y artista visual que nació en 1993, proviene de una familia rusa de cirqueros, por lo que desde niña a practicado la escalada. En redes sociales se ha hecho famosa por sus imágenes en alturas extremas.

Ivan Beerkus es un explorador urbano y cineasta especializado en documentar ascensos ilegales a rascacielos. Nació en 1994.

Angela Nicolau e Ivan Beerkus ı Foto: IG angela_nikolau

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