La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 9 de septiembre?

Este miércoles 9 de septiembre llegan nuevamente las nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa.

En esta ocasión, el participante que cuenta con inmunidad es Ese Pérez, pese a que la líder de la semana fue Brianda Deyanara. Esto porque él la compró a cambió de casi la mitad del prespuesto semanal en la casa.

Yahir diciendo que le preocupa que la inmunidad haga que presupuesto baje más y el Ese Perez con cara de que se lo lleva la chingada 💀

JAJA WEY TE LA PASASTE JODIENDO A MARIANA POR ALGO QUE ESTA SEMANA TU HICISTE, AHORA AGUANTA VARA CABRON 🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/TbxZO93HES — David Arellano (@DavidHernare) September 9, 2026

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Mariana Ochoa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

En esta ocasión, el programa ha estado lleno de movimiento. Tras la eliminación de Flor Vigna y que Aldo Rendón abandonara el programa, el pasado domingo Gala Montes se sumó al proyecto, por lo que prometía dar de qué hablar.

Sin embargo, la actriz salió del proyecto solo dos días después, este martes 8 de septiembre. Todo esto en medio de críticas del público que acusaron al proyecto de permitir a la joven entrar en un momento donde su salud mental parecería estar afectada.

Por otro lado, Brianda Deyanara se convirtió en la líder de la semana, pero en esta ocasión no obtuvo el beneficio de la inmunidad, sino que el mismo fue subastado, lo que llevó a que Ese Pérez lo consiguiera por el 40% del presupuesto.

Esto generó fuertes críticas por parte de Yahir, quien señaló que cuando Mariana Ochoa hizo lo mismo la semana pasada, Ese Pérez fue el primero en señalarla y la siguió molestando el resto de la semana.

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