Kate del Castillo se despide de La Reina del Sur entre lágrimas: ‘No soy Teresa Mendoza’ | VIDEO

Kate del Castillo se despide de La Reina del Sur entre lágrimas

Entre lágrimas, Kate del Castillo se despidió de su papel como Teresa Mendonza en la serie La Reina del Sur, tras cuatro temporadas del programa. El momento lo publicó en sus redes sociales y causó conmoción.

Y es que la protagonista del drama se encontró con un personaje complejo, lleno de contradicciones, pero muy gratificante para ella, por lo que le resulta complicado decir adiós a la antiheroína.

Kate del Castillo rompe en llanto al despedirse de Teresa Mendoza

Fue a través de un video en redes sociales que Kate del Castillo rompió en llanto al celebrar su participación en La Reina del Sur, proyecto en el que además, encontró al amor de su vida.

El video fue grabado tras terminar de grabar la cuarta y última temporada del proyecto en Colombia: " Ha sido un honor interpretar a Teresa Mendoza. Son muchas emociones, es difícil encontrar como actriz a un personaje tan gratificante, hermoso, lleno de contradicciones, una antiheorína en todos los sentidos", explicó.

Ademas, agradeció a todas las personas involucradas en el proyecto, antes de mencionar a su novio. “Quiero agradecer a mi pareja, que gracias a la reina lo encontré. Aquí hay amores y desamores, ustedes no saben cuántos”, recordó con emoción.

“Todos hemos tenido una historia que contar aquí y yo tengo una muy hermosa. Gracias Édgar Baena por haber hecho este proyecto tuyo, por haberme cuidado tanto, por tanto amor, entrega. Le pusiste todo”, lo felicitó.

“Han sido unos años, unas temporadas hermosas; perdón que esté tan sentimental, pero son lágrimas de gusto, de nostalgia, de cansancio; también estamos muy cansados. Pero quería decirles que así son las cosas cuando uno termina, y que sin ustedes esto no se hubiera hecho posible. Gracias a todo el público por seguir a la reina”, agregó.

Kate del Castillo terminó su mensaje excusando su sensibilidad y marcando distancia con su personaje: “Yo sé que Teresa Mendoza no llora y es muy fuerte, pero yo no soy Teresa Mendoza, yo soy solo Kate, una mujer, una actriz vulnerable que sí llora. Así que denme la oportunidad de ser vulnerable”, apuntó.

La primera temporada de la serie de televisión La Reina del Sur se estrenó el 28 de febrero de 2011 en Estados Unidos por Telemundo y a través de los años, se consolidó en el gusto del público y como una serie muy importante en la televisión de habla hispana.

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