Pablo Lemus recibe a Kate del Castillo en Jalisco; adelanta que habrá ‘grandes noticias cinematográficas’

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recibió a la actriz mexico-estadounidense Kate del Castillo, con quien, adelantó, habrá pronto “grandes noticias” sobre la producción cinematográfica en el estado.

A través de un mensaje en video en redes sociales, Lemus Navarro compartió un video junto a la actriz, en donde agradeció su visita y adelantó que su presencia representa que pronto habrá “grandes noticias cinematográficas” para Jalisco.

Visita de honor en Jalisco: Kate del Castillo. Muy pronto vamos a tenerles grandes noticias cinematográficas para nuestro estado. No buenas, ¡buenísimas! Vamos a ser la meca cinematográfica de México Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Mientras que la actriz agradeció al titular del Ejecutivo estatal por el cálido recibimiento en el estado y por el apoyo recibido, aunque no dio más detalles del proyecto en el que está trabajando en la entidad, por lo que se presume será una sorpresa para las y los cinéfilos de México.

Gracias por recibirme aquí, Jalisco increíble; una sorpresa buena, gracias por el apoyo. Como debe de ser, ¡arriba Jalisco! Kate del Castillo, actriz mexico-estadounidense



La visita de la actriz ocurre un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara dos iniciativas en favor de la producción fílmica mexicana. La primera, para fortalecer la industria nacional y garantizar la distribución de cintas nacionales, y la segunda para proteger el trabajo de los actores de doblaje frente al uso de inteligencia artificial.

