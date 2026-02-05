Pablo Lemus mantiene coordinación con Harfuch por arresto de Alcalde de Tequila

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que tras la captura de Diego “N”, alcalde del municipio de Tequila, ha mantenido una “coordinación absoluta” con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.
“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el Secretario de Seguridad @OHarfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión", escribió el mandatario en redes sociales.
Pablo Lemus refirió que además ha mantenido comunicación directa con autoridades de la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio.
Piden a los alcaldes de Michoacán impedir narcomáquinas tragamonedas
“Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila”, escribió el Gobernador", sostuvo Pablo Lemus.
Dijo reconocer el trabajo comprometido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el combate a la extorsión y a la corrupción.
“Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR