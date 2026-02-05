Pablo Lemus mantiene coordinación con Harfuch por arresto de Alcalde de Tequila

Mandatario se refiere en redes a la aprehensión

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que tras la captura de Diego “N”, alcalde del municipio de Tequila, ha mantenido una “coordinación absoluta” con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.

“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el Secretario de Seguridad @OHarfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión", escribió el mandatario en redes sociales.

Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el Secretario de Seguridad @OHarfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión.



Así mismo, he tenido comunicación directa con… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 5, 2026

Pablo Lemus refirió que además ha mantenido comunicación directa con autoridades de la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio.

TE RECOMENDAMOS: Destruyen 803 máquinas decomisadas Piden a los alcaldes de Michoacán impedir narcomáquinas tragamonedas

“Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila”, escribió el Gobernador", sostuvo Pablo Lemus.

Dijo reconocer el trabajo comprometido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el combate a la extorsión y a la corrupción.

“Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR