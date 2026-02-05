Seguridad federal arresta a Alcalde de Tequila, Jalisco, en seguimiento a la Operación Enjambre

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fue detenido Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco,

“En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco”, informó Omar García Harfuch en su cuenta de X.

El Secretario agregó que también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

“Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein”, escribió Omar García Harfuch.

Minutos después se precisó que los elementos de Defensa, Marina, FGR, CNI y SSPC ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Diego “N”.

El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG.

Se tiene conocimiento que el edil Diego “N” lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario publico.

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical “Los Alegres del Barranco”, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Los otros tres servidores públicos arrestados del Ayuntamiento responden a los nombres de Juan Manuel “N”, Juan Gabriel “N” e Isaac “N”, todos presuntamente vinculados al CJNG.

