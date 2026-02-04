Seguridad de manera interinstitucional

Gobernador Rubén Rocha Moya y secretario Omar García Harfuch encabezan mesa de seguridad en Sinaloa

Gobernador encabezó junto con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz

El Gobernador y el titular de Seguridad federal en la reunión de este miércoles. Foto: Gobierno de Sinaloa.
El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya encabezó, este miércoles, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz.

En ésta se evalúan y analizan las estrategias de seguridad de manera interinstitucional con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El gobernador Rubén Rocha Moya agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario García Harfuch, así como al Ejército, Marina, Guardia Nacional y la policía Estatal Preventiva.

LO anterior por mantener y reforzar la estrategia de seguridad en Sinaloa, lo que da garantía del desarrollo de la vida social y económica del estado.

