Rubén Rocha Moya se coordina con la Federación para atender a diputados tras agresión.

Como parte de las acciones de coordinación entre las autoridades estatales y federales, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que ha mantenido diálogo directo con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para mantenerlos informados en relación a lo ocurrido con los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

Rocha Moya acudió personalmente a un hospital privado de la capital del estado para conocer de primera mano el estado de salud de los legisladores locales y otorgar de manera directa la atención necesaria, mencionando en el lugar a representantes de medios de comunicación que además, sostuvo comunicación directa con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Necesitamos buscar que se esclarezcan las cosas. Me acaba de hablar la Presidenta y me pidió que no desatendiera, ya le informé a ella cómo van las cosas, me habló el secretario Harfuch, hablé con Dante Delgado, que fue mi compañero en la Cámara de Senadores, para darle información y hablé con Jorge Maynez, igual, para enterarlos y estoy enterándolos a ellos y lo que significa para nosotros atender este cuadro, complejo”, indicó.

Rocha Moya comentó que los diversos funcionarios del área de seguridad estatal están trabajando de manera conjunta para atender este caso y precisamente esa coordinación ha logrado reducir en los últimos meses las capacidades de acción de la delincuencia, sin embargo, existen hechos que son difíciles de prevenir.

“El mensaje es que nosotros estamos atentos haciendo todo lo que está de nuestra parte, que no descuidamos para nada ningún hecho, esto es algo que hoy ocurre y no sabemos, se trata de dos diputados y no podemos especular sobre nada”, agregó.

El gobernador destacó que se mantienen muy atentos a la evolución médica de ambos legisladores, confiando en su pronta recuperación.

