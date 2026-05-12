CSP: Soberanía no se negocia, la independencia se defiende

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene una política exterior fundada en la soberanía, la igualdad entre naciones y el rechazo a cualquier intento de subordinación, durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad, celebrada este 11 de mayo en el Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México.

Ante mandos castrenses, integrantes del gabinete federal, legisladores y representantes del Poder Judicial, la mandataria sostuvo que “la soberanía no se negocia, la independencia se defiende todos los días y la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”.

El dato: La Columna de la Legalidad recuerda los hechos del 7 al 21 de mayo de 1920, cuando cadetes acompañaron al expresidente Carranza en la rebelión del Plan de Agua Prieta.

En su discurso, Sheinbaum Pardo colocó la conmemoración en una lectura más amplia de la Revolución Mexicana, el constitucionalismo y la defensa del orden republicano. Desde esa ruta histórica, vinculó el legado de Venustiano Carranza con los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto mutuo entre las naciones.

“México lo dijo claro entonces, y lo decimos hoy, es un país libre, independiente y soberano”, señaló al recordar la llamada doctrina Carranza, formulada en 1918 frente a las presiones extranjeras contra el control nacional de los recursos naturales, en particular, tras la promulgación del artículo 27 constitucional.

La mandataria sostuvo que esa postura nació de una nación marcada por invasiones, ocupaciones e intentos de presión externa: “Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro”, puntualizó al citar el principio que, según expuso, mantiene vigencia en la política exterior mexicana.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, ayer en el Colegio Militar. ı Foto: Especial

Sheinbaum Pardo reivindicó el origen popular del Ejército mexicano al recordar que las Fuerzas Armadas surgieron del llamado constitucionalista de Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta, después del golpe de Estado de 1913.

“Vienen del pueblo y son orgullo de México. Nacieron, no para sostener una dictadura, sino para combatir un golpe de Estado”, afirmó la Presidenta al relacionar la formación del Ejército Constitucionalista con la defensa de la legalidad republicana.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reiteró el respaldo de las Fuerzas Armadas a Sheinbaum Pardo como eje de su mensaje a la corporación: “Refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como Presidenta de la República y comandante suprema de las Fuerzas Armadas”.

Trevilla Trejo informó que más de tres mil 500 cadetes del Ejército y de la Guardia Nacional cursan actualmente estudios en el Heroico Colegio Militar. Añadió que, desde el año 2020, más de mil oficiales egresaron de ese plantel con licenciatura en seguridad pública.

Como parte del acto, la Presidenta entregó recompensas a personal del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional que participó en las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe de la mina Santa Fe, ocurrido el 25 de marzo de 2026 en El Rosario, Sinaloa.

Entre los reconocimientos figuraron menciones honoríficas por la labor social de los elementos castrenses, condecoraciones al valor heroico y distinciones por su desempeño en el Plan DN-III-E.

Rechaza que EU extraiga a Rocha como a El Mayo

› Por Yulia Bonilla

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, aseguró que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra dentro del estado y descartó que haya riesgos de que Estados Unidos lo extraiga de México como ocurrió con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

Aunque se negó a dar mayores detalles para dejar la aclaración al Gabinete de Seguridad, la mandataria federal afirmó que el gobernador con licencia permanece en territorio sinaloense.

Al consultarle si su administración no ve el riesgo de que Estados Unidos replique el método de detención que utilizó con El Mayo Zambada, en el que criminales mexicanos lo sacaron del país y lo entregaron del otro lado de la frontera, la mandataria respondió tajantemente: “No, no debe ocurrir… no creemos que esto vaya a ocurrir”.

Sheinbaum Pardo también negó que este caso tenga incidencia en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Reiteró lo que ha dicho desde que el gobierno de Donald Trump pidió a México la solicitud de detención de Rocha Moya con fines de extradición, al señalar que lo que se necesita son pruebas que sustenten las acusaciones contra el morenista y otros nueve funcionarios sinaloenses, a los que se les acusa de tener supuestos vínculos con el crimen organizado.

“Voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hasta ahora. Vino una solicitud de extradición urgente, de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, el senador y otras 8 personas. ¿Qué hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Dijo: ‘se necesitan pruebas para ello, no puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas’. Consultó a la Fiscalía General de la República, y dijo: ‘No, no hay suficientes pruebas’”, detalló.

La Presidenta también mencionó que el asunto no tiene que ver sólo con un tema jurídico, sino con la defensa de la soberanía nacional del país.

Respecto al ataque armado que se registró este fin de semana contra un domicilio adjudicado a Rocha Moya, comentó que se trata de una vivienda que se encuentra en abandono desde hace 10 años y en la que el exmandatario ya no habita.