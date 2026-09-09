Lucero Mijares confirma hospitalización y explica qué le pasó | VIDEO

Recientemente, en redes sociales y medios de entretenimiento trascendió la información de que Lucerito Mijares había sido hospitalizada, lo que desató preocupación entre los seguidores de la cantante mexicana.

Finalmente, la cantante salió a revelar lo que había sucedido y aprovechó para pedir a sus seguidores que eviten caer en noticias falsas e información no confirmada.

¿Lucerito Mijares fue hospitalizada? ı Foto: IG: @luceromijaresoficial

¿Qué le pasó a Lucerito Mijares? Ella lo aclara

Fue a través de una breve historia en su cuenta de Instagram que Lucerito Mijares aclaró que se encuentra bien y confirmó que sí estuvo hospitalizada por una apendicitis, como se había especulado anteriormente.

“Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron. Tuve una apendicitis y ya, me operaron, todo súper. Estuvo súper simple, muy fácil”, explicó para tranquilizar a sus seguidores.

Asimismo, pidió a los mismos no caer en noticias falsas ni alarmarse con información de Internet: “No se crean chismes raros que andan luego rondando por ahí”, pidió brevemente.

Lucerito agradeció finalmente a sus doctores y familia, así como las personas que le enviaron mensajes positivos. Parece que la joven ya habría salido del hospital y está fuera de peligro.

Algunas reacciones a las declaraciones de la hija de Mijares fueron:

“Que sigas recuperándote, Lucerito”.

“Ánimo hermosa”.

“Cuídate mucho, echale muchas ganas, eres fuerte y seguramente por tus papis serás muy consentida”.

“Mejora pronto y que bueno que todo bien!”.

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice cecal, una pequeña bolsa en forma de dedo alojada al final del intestino grueso, en la parte inferior derecha del abdomen. Esta afección suele desencadenarse cuando el interior del órgano se obstruye por heces endurecidas, materia extraña o la inflamación de los tejidos linfáticos.

Al bloquearse, la acumulación de bacterias e infecciones causa un aumento rápido de la presión dentro del apéndice, obstaculizando el flujo sanguíneo y provocando que el tejido se inflame rápidamente.

El síntoma más característico es un dolor abdominal repentino que suele comenzar alrededor del ombligo y progresivamente se desplaza hacia la parte inferior derecha de la barriga, intensificándose con el paso de las horas.

Se considera una urgencia médica que requiere una apendicectomía inmediata (cirugía para extirpar el apéndice). Si no se trata a tiempo, el órgano puede perforarse o reventar, lo que permite que las bacterias se esparzan por la cavidad abdominal y provoquen complicaciones severas como una peritonitis o una sepsis, ambas potencialmente mortales.

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