La actriz y cantante Gala Montes sorprendió al público al abandonar La Casa de los Famosos México 2026 apenas dos días después de su ingreso. Su salida generó especulaciones en redes sociales.

Tras unas horas fuera del reality, la intérprete decidió aclarar cómo se encuentra y envió un mensaje a sus seguidores.

VIDEO | ¿Qué dijo Gala Montes sobre su salida de La Casa de los Famosos México?

La actriz Gala Montes permaneció menos de 48 horas en La Casa de los Famosos México, pues ingresó el 6 de septiembre en la noche y salió ayer martes. Su salida se convirtió en tendencia en redes sociales ya que, si bien la producción aseguró que fue una decisión voluntaria, no explicaron los motivos.

Una vez en su casa, la famosa compartió un mensaje con sus seguidores a través de su historia de Instagram.

“¿Qué hubo, mi gente? Ya estoy bien. Estoy descansando un ratito porque ya saben que estuve entrenando con Yahir y bueno, mañana o en estos días les cuento más", expresó Gala Montes mientras se encontraba acostada en una cama.

La también cantante aseguró que se encuentra bien y se despidió de sus fans diciendo: “Y nada, quiero que sepan que estoy bien, les mando besos. Todo bien”.

Gala Montes, “ya estoy bien, estoy descansando” después de su salida de #lcdlfmx pic.twitter.com/szJDacqJrq — Programa Hoy (@programa_hoy) September 9, 2026

Un par de horas más tarde, Gala Montes publicó una fotografía donde se le ve posando en una tienda Oxxo, una referencia a su última aparición en el reality, cuando comentó a sus compañeros: “Ahorita vengo, voy rápido..., ¿quieren algo?”.

Además, compartió tres clips sin audio del día que entró a La Casa de los Famosos México, el domingo pasado. Sin embargo, no dio más detalles sobre su salida del programa, por lo que sus seguidores esperan que pronto se dé a conocer el motivo detrás de su abrupta decisión.

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