Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 18 de octubre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado este domingo, después de enfrentarse a un intenso duelo. Hoy los hombres están en riesgo y uno de ellos abandonará la competencia.

Previo al juego estelar por la eliminación, los deportistas se enfrentarán por la última supervivencia de la semana, con la cual se define a todos los deportistas que van a disputarse el duelo de esta noche.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de Exatlón México de hoy sería Hugo del equipo azul, quien al parecer esta vez no correrá con la misma suerte pasada y tendrá que despedirse de la competencia.

Sin embargo, no hay información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de hoy del programa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Este domingo se lleva a cabo la última Supervivencia de la semana y de acuerdo con los fans el ganador de esta última competencia sería el equipo rojo.

Esto quiere decir que van a competir tres hombres rojos y dos azules, por lo que uno de ellos será el eliminado de la competencia.

Según los fans, Hugo sería el eliminado porque es de los atletas más nuevos del juego y aunque en la última eliminación de hombres salió bien librado, esta ocasión no lograría imponerse en el duelo.

Por otra parte, los azules presentarán un conato de incendio en la cocina de su zona de descanso, por lo que si bien no fue de peligro si les dio un tremendo susto a los integrantes de la escuadra celeste.

Mientras tanto los rojos tienen nuevamente problemas, dos de sus integrantes: Jerry y Daniel tuvieron una conversación en una habitación en donde tuvieron fuertes reclamos.

Los de la escuadra escarlata están pasando por un buen momento, pero estas diferencias podrían traer un mal ambiente y opacar su desempeño en los juegos.

Te puede interesar: