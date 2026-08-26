Te metiste con la chica equivocada: ¿Dónde ver el drama animado?

La serie en formato vertical Te metiste con la chica equivocada es un drama realizado con Inteligencia Artificial. Es la clásica historia de una protagonista aparentemente común o subestimada que en realidad oculta un secreto.

¿De qué trata Te metiste con la chica equivocada?

Te metiste con la chica equivocada sigue la historia de Sienna, una chica que es heredera de un imperio armamentístico cuya identidad permaneció oculta por su seguridad durante toda su vida.

Con 21 años de edad, su madre finalmente le presenta al hombre que es su prometido, Vicente Morán, el futuro Don de la Nueva Capital cuya familia controla toda la costa este. Un hombre implacable que cuenta con una enorme debilidad.

Y es que él está perdidamente enamorado de su amiga de la infancia Carlota, una chica caprichosa y mimada por él que no duda en tratar de humillar a Sienna, sin sospechar que se trata de una figura con la que no se debe meter.

¿Dónde ver Te metiste con la chica equivocada?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la aplicación de VibeShort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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