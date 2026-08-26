Una joven ha logrado captar la atención de millones de usuarios gracias a sus publicaciones virales en TikTok, donde acumula millones de seguidores desde hace años. Se trata de Fernandita Quijada, quien ha convertido sus rutinas de baile, lip-sync y momentos cómicos de su día a día en contenido que conecta con el público internacional.

Su crecimiento en redes sociales ha despertado curiosidad sobre su edad, su origen y cuál es el video que más ha marcado su trayectoria como creadora de contenido; en La Razón de México te contamos.

Fernandita: ¿Quién es la tiktoker viral? Edad, de dónde es y video más buscado

Fernandita Quijada nació el 21 de noviembre de 2005 en Venezuela, por lo que actualmente tiene 20 años. Su signo zodiacal es Escorpio.

Desde febrero de 2024 comenzó a publicar en TikTok, iniciando con un clip de lip-sync en un restaurante. Con el tiempo, su estilo se diversificó hacia bailes, monólogos cómicos y rutinas que reflejan su personalidad espontánea.

Las publicaciones de la tiktoker Fernandita Quijada suelen incluir detalles de su vida cotidiana, su gusto por el fitness y su amor por la playa. También comparte momentos con su mascota, una perrita que aparece en varios de sus clips.

Su fama en el mundo del entretenimiento digital es tal que actualmente tiene 818 mil seguidores en Instagram y 2.9 millones en TikTok.

Uno de sus videos más buscados y virales, donde luce la playera del FC Barcelona, alcanzó más de 16 millones de reproducciones en TikTok.

Otro clip de Fernandita Quijada superó los 14 millones, cifras que reflejan el impacto de su contenido en la plataforma. “¿Bailar o estar con un narizón?“, escribió en el video la creadora de contenido.

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