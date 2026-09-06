Barcelona golea de visita al Valencia y aumenta su paso perfecto en LaLiga de España

El Barcelona aprovechó la derrota del Real Madrid ante el Real Betis para golear al Valencia en Mestalla por marcador de 5-0 y ponerse como líderes absolutos de la competencia con 12 puntos tras sus cuatro victorias consecutivas en LaLiga de España.

El conjunto blaugrana demostró su plan de juego desde el silbatazo inicial y no iban a dejar respirar al equipo local, así que desde el minuto 6 de juego se pusieron arriba en el marcador con una anotación de la joya culé Lamine Yamal.

El delantero español recibió una asistencia de Fermín López dentro del área y con un toque por encima del portero Stole Dimitrievski marcó el primer tanto del conjunto visitante en el partido para iniciar la goleada blaugrana en Valencia.

🚨🇪🇸 LAMINE YAMAL OPENS THE SCORING FOR BARCELONA! WHAT A GOAL! 🤯



Valencia 0-1 Barcelona.pic.twitter.com/57gvo7AMEh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 6, 2026

🚨🇪🇸 FERMIN LOPEZ DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA! WHAT A FINISH!



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El dorsal ‘10′ del Barcelona apareció dos minutos después para marcar el segundo tanto del equipo de Hansi Flick; sin embargo, la anotación fue anulada por el VAR por un fuera de juego previo de Lamine Yamal antes de mandar la esférica al fondo de las redes.

Aún así, el actual campeón de LaLiga de España siguió presionando a su rival y recuperando el balón lo más rápido posible, mientras el Valencia estaba metido en su campo, pero dando pequeños sustos a los blaugranas con trazos largos para agarrar mal parada a la defensa visitante.

La segunda anotación fue por parte de Fermín López, quien llegó de segunda línea para sacar un remate potente al segundo poste del marco rival y aumentar la ventaja del Barcelona en el compromiso.

Los pupilos de Hansi Flick se fueron con la ventaja al descanso, pero en la parte complementaria no dejarían de pisar el acelerador para tener una mejor diferencia de goles en la tabla general de la competencia local.

🚨🇪🇸 RAPHINHA MAKES IT THREE FOR BARCELONA!



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🚨🇪🇸 PEDRI HAS MADE IT FOUR FOR BARCELONA!



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El nuevo delantero centro del Barcelona, Raphinha, consiguió el tercer tanto de la tarde para los blaugranas. Fermín López entró al área rival y en la salida del portero le cedió la esférica al ariete brasileño para que el dorsal ‘11′ de los culés solo tuviera que empujar la de gajos al fondo de las redes.

Pedri marcó su primer tanto de la temporada en la cancha de Mestalla. El mediocampista español se junto con Dani Olmo y tras la pared que hicieron los campeones del mundo, sacó un disparo cruzado al poste derecho del portero del Valencia para conseguir el cuarto tanto del Barcelona en el compromiso.

Lamine Yamal en el 84′ de juego consiguió su segundo doblete consecutivo en la campaña y su cuarto gol de la temporada. El delantero quedó solo dentro del área del Valencia y definió al poste más cercano de Stole Dimitrievski para que el Barcelona cerrará la goleara y por tercer encuentro en LaLiga de España consiguieran cinco goles en el marcador.

El conjunto de Hansi Flick arranca su participación en la Champions League esta semana enfrentando al Feyenoord en la cancha del Spotify Camp Nou el próximo miércoles 9 de septiembre del 2026.

DCO