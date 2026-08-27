Champions League: Estos son los 8 rivales del Barcelona en la fase de liga

El Barcelona tendrá un camino complicado en busca de la Champions League.

El camino del Barcelona en la Champions League está definido y los blaugranas no la tendrán sencilla si quieren levantar la sexta Orejona del conjunto español, ya que se medirán ante el Manchester City de Enzo Maresca y al actual campeón del torneo, el Paris Saint-Germain.

El equipo de Hansi Flick trajo a diversos refuerzos para aumentar su nivel en el mediocampo y zona de ataque, pero a los culés aún les hace falta fichar a un delantero centro después de la salida de Robert Lewandowski. El Barcelona se medirá ante dos debutantes en esta campaña.

Estos son los rivales del Barcelona en la Champions League

El Barcelona tendrá que verse las caras ante el Manchester City y el Paris Saint-Germain, dos conjuntos que pueden complicar el panorama de los blaugranas en la fase de liga.

Manchester City

Paris Saint-Germain

Aston Villa

Sporting Lisboa

Feyenoord,

Galatasaray

Como 1907

Sabah

El conjunto de Hansi Flick recibirá en casa al Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como 1907. Mientras que a sus otros cuatro rivales tendrá que visitarlos, así que los blaugranas estarán en el Parque de los Príncipes y viajarán a Azerbaiyán para medirse al Sabah.

DCO