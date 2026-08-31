Penta Zero Miedo derrota a Rey Fénix y será el rival de Roman Reigns en México

Penta Zero Miedo será el contrincante de Roman Reigns el próximo 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México, en el Monday Night RAW, luego de que este lunes 31 de agosto derrotó a Rey Fénix en un intenso choque de hermanos en WWE RAW.

El encuentro entre los Lucha Brothers emocionó desde el principio a los aficionados que se dieron cita en el Rocket Arena de Cleveland. Tras su victoria sobre Rey Fénix, el Zero Miedo será el gladiador ante el que Roman Reigns defenderá el Campeonato Mundial de Pesos Pesados.

Así fue el triunfo de Penta sobre Roman Reigns

Desde el principio del combate entre Rey Fénix y Penta hubo intercambio de llaves. Fénix mandó a volar a su hermano con una tremenda corbata, pero posteriormente el Zero Miedo se desquitó con patadas voladoras.

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Cada uno de los dos tuvo sus momentos arriba del ring. Penta agarró a patadas en el pecho a su hermano, quien respondió con una patada y un facebuster.

El Zero Miedo atacó con un powerbomb a Rey Fénix y la cuenta llegó a dos. Sin embargo, Máscara Oriental reaccionó y le soltó un codazo en la cara a su rival.

Penta logró su victoria después de atacar a Rey Fénix con el Mexican Destroyer, para así confirmarse como el rival de Roman Reigns en el regreso de la WWE a México.

Roman Reigns reconoce a Penta

Después de su victoria sobre Rey Fénix, Penta fue reconocido por Roman Reigns, quien le dijo “Te lo ganaste” al originario de Ecatepec, Estado de México.

“Gracias”, respondió el Zero Miedo. Este pequeño intercambio de palabras entre ambos se dio luego de que Roman Reigns se subiera al ring para tener su primer careo con el mexicano.

El encuentro entre ambos culminó cuando el estadounidense alzó su cinturón. Faltan dos semanas para la esperada lucha entre Roman Reigns y Penta.

EVG