¿Cuándo y dónde es el evento de WWE RAW en el que se enfrentan Penta Zero Miedo y Roman Reigns?

Roman Reigns y Penta Zero Miedo se enfrentarán en el regreso de la WWE a México.

Penta Zero Miedo y Roman Reigns se enfrentarán el próximo 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México, donde el estadounidense defenderá su título mundial de pesos pesados de la WWE en el regreso de la compañía a nuestro país después de 15 años.

La lucha entre el de Ecatepec y Roman Reigns se dará en el marco de la función del evento de RAW para la vuelta de la empresa a México, en una función que luce muy prometedora, pues también estarán Liv Morgan, Chad Gable y Seth Rollins, entre otros.

Penta Zero Miedo derrota a Rey Fénix

Penta Zero Miedo se ganó su derecho a enfrentar a Roman Reigns en el regreso de la WWE a México después de que venció a Rey Fénix en el esperado enfrentamiento entre los Lucha Brothers.

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Desde el arranque del combate entre Rey Fénix y Penta hubo intercambio de llaves. Fénix mandó a volar a su hermano con una tremenda corbata, pero posteriormente el Zero Miedo se desquitó con patadas voladoras.

Tanto uno como otro tuvo sus momentos arriba del ring. Penta agarró a patadas en el pecho a su hermano, quien respondió con una patada y un facebuster.

Roman Reigns llegó para estar cara a cara con su próximo retador Penta 😱 #WWERaw pic.twitter.com/3Xt7wMuDCS — WWE Español (@wweespanol) September 1, 2026

El Zero Miedo agredió con un powerbomb a Rey Fénix y la cuenta llegó a dos. Sin embargo, Máscara Oriental reaccionó y le soltó un codazo en la cara a su rival.

Penta logró su victoria después de atacar a Rey Fénix con el Mexican Destroyer, para así confirmarse como el rival de Roman Reigns en el regreso de la WWE a México.

Roman Reigns reconoce a Penta

Después de su victoria sobre Rey Fénix, Penta fue reconocido por Roman Reigns, quien le dijo “Te lo ganaste” al originario de Ecatepec, Estado de México.Latinos y latinoamericanos

“Gracias”, respondió el Zero Miedo. Este pequeño intercambio de palabras entre ambos se dio luego de que Roman Reigns se subiera al ring para tener su primer careo con el mexicano.

El encuentro entre ambos culminó cuando el estadounidense alzó su cinturón. Faltan dos semanas para la esperada lucha entre Roman Reigns y Penta.

EVG