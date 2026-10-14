PSG vence al Manchester City a domicilio y sigue invicto en la Champions League; resumen y goles

El PSG, actual bicampeón de la Champions League, sigue con paso perfecto en la justa continental después de que se impuso 4-2 como visitante al Manchester City en el cierre de la segunda jornada de la fase de liga.
El equipo dirigido por Luis Enrique definió el juego a su favor en el Etihad Stadium en el primer cuarto de hora, pues antes de los 20 minutos ya ganaba 2-0 gracias a los tantos de Desiré Doué (13′) y Ousmane Dembelé (15′).
El noruego Erling Haaland convirtió los dos goles del Manchester City al hacerse presente en la pizarra a los minutos 53 y 75.
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