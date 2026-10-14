Futbol internacional

PSG vence al Manchester City a domicilio y sigue invicto en la Champions League; resumen y goles

El bicampeón de la Champions League, PSG, logró su segundo triunfo en la Champions League 2026-2027 tras vencer 4-2 de visitante al Manchester City

El PSG superó al Manchester City en el cierre de la segunda fecha de la Champions League.
El PSG superó al Manchester City en el cierre de la segunda fecha de la Champions League. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El PSG, actual bicampeón de la Champions League, sigue con paso perfecto en la justa continental después de que se impuso 4-2 como visitante al Manchester City en el cierre de la segunda jornada de la fase de liga.

El equipo dirigido por Luis Enrique definió el juego a su favor en el Etihad Stadium en el primer cuarto de hora, pues antes de los 20 minutos ya ganaba 2-0 gracias a los tantos de Desiré Doué (13′) y Ousmane Dembelé (15′).

El noruego Erling Haaland convirtió los dos goles del Manchester City al hacerse presente en la pizarra a los minutos 53 y 75.

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EVG

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