¿Sara Sampaio y Ferran Torres juntos? Una FOTO desata el rumor

Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Sara Sampaio y Ferran Torres comenzaron a ganar fuerza este fin de semana luego de que se viralizara una fotografía que se publicó y eliminó rápidamente de redes sociales.

Sara Sampaio compartió, por medio de las historias de su Instagram, una fotografía junto a un hombre que aparentemente le está dando un beso, y pese a que a este no se le ve la cara, los internautas aseguran que se trata de Ferran Torres.

Esta publicación realizada por la modelo portuguesa fue eliminada al poco tiempo; sin embargo, los usuarios aseguran que se trata de Torres por una fotografía en la que aparece la mascota de la modelo, en la que aparece “la parte de un brazo demasiado peludo”.

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Además, también publicaron en redes sociales una fotografía en la que aparece Ferran Torres de espaldas, y a su lado aparece una mujer tomándlo de la cintura; sin embargo, a esta tampoco se le ve la cara.

Diversos medios señalan que Sara Sampaio fue vista en un palco durante un juego del París Saint-Germain Football Club en el que jugó Ferran Torres, sin confirmar que esto esté relacionado con la presunta relación sentimental entre ambos.

Pese a las especulaciones y teorías que han desatado los internautas sobre una posible relación sentimental, esta no ha sido confirmada ni desmentida por Sara Sampaio o Ferran Torres.

Fotos y publicaciones donde supuestamente aparecen Sara Sampaio y Ferran Torres ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son Sara Sampaio y Ferran Torres?

Sara Pinto Sampaio nació el 21 de julio de 1991 en Oporto, Portugal, por lo que actualmente tiene 35 años, mide 1.72 metros, y es conocida por su trabajo como modelo de Victoria’s Secret.

Tras participar en concursos de modelaje desde los 16 años, Sampaio ha trabajado para distintas marcas reconocidas a nivel mundial, como Giorgio Armani, Calzedonia, Jean-Paul Gaultier, Mugler, Tommy Hilfiger, Miu Miu, Marc Jacobs, Dolce & Gabanna, entre otras.

Ferran Torres García nació el 29 de febrero del 2000 en Foyos, Valencia, España, por lo que actualmente tiene 26 años de edad, mide 1.82 metros, y es conocido por jugar como delantero.

La traeyectoria profesional de Ferran Torres comenzó en 2016, y desde entonces su carrera ha ido en aumento, por lo que desde agosto de este año es jugador del Paris Saint-Germain F. C., equipo al que fue transferido desde el F.C, y con el que firmó contrato hasta el 2031.

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