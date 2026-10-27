Rays vs Brewers: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Rays va en busca de su segundo triunfo ante Brewers en el Juego 5 de la Serie Mundial 2026.

Tropicana Field recibe su último partido de la Serie Mundial 2026 este miércoles 28 de octubre, cuando los Rays enfrenten a los Brewers en el Juego 5 por el título de Grandes Ligas, que se llevarían los de Milwaukee si consiguen la victoria como visitantes.

La victoria con remontada incluida de Tampa Bay en el Juego 4, que se definió en extrainnings, forzó el quinto capítulo y le dio una leve esperanza a la franquicia de Florida, que al igual que la de Wisconsin nunca se ha coronado en la MLB.

¿Dónde pasan EN VIVO el Juego 5 de la Serie Mundial 2026?

El Juego 5 de la Serie Mundial 2026 se jugará este miércoles 28 de octubre en Tropicana Field, estadio ubicado en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos. El partido comenzará a las 18:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN, Canal 5, ViX, FOX y Disney+.

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Fecha: Miércoles 28 de octubre

Hora : 18:00

Estadio : Tropicana Field

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, ViX y FOX

Brewers quiere asegurar su primer anillo de Serie Mundial

Milwaukee solamente necesita un triunfo para proclamarse campeón de la Serie Mundial 2026 de la MLB, el cual espera conseguir este miércoles para no dejar que Rays llegue con la motivación a tope a un hipotético Juego 6.

Los de Wisconsin perdieron en siete episodios a manos de los St. Louis Cardinals en su primera aparición en el Clásico de Otoño, el correspondiente a la temporada de 1982.

La última Serie Mundial que se definió en el Juego 5 fue la de 2024, en la que Los Angeles Dodgers superaron a los New York Yankees, con lo que alargaron la sequía de los de la Gran Manzana.

Rays, por una remontada histórica en Serie Mundial

Ningún equipo ha remontado una desventaja de 3-0 en una Serie Mundial de Grandes Ligas. Los Rays juegan contra la historia, pero una victoria en el quinto capítulo los pondría a soñar con conseguir tal hazaña.

Lo que es un hecho es que Tampa Bay ya no se pudo coronar frente a su afición en Tropicana Field, pues los últimos dos juegos contra Brewers se disputarían en el American Family Field.

Solamente un equipo remontó un 3-0 en playoffs de la MLB, pero fue en una Serie de Campeonato. Dicho honor lo tienen los Boston Red Sox de 2004, cuando vinieron de atrás ante los Yankees para clasificar a la Serie Mundial de aquel año.

EVG