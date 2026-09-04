Piratas de Veracruz se pronuncia tras muerte de su canterano con un sensible mensaje

Piratas de Veracruz, club de la Liga de Expansión, confirmó por medio de un comunicado la muerte del joven futbolista Gael Uscanga Carranza, canterano del equipo que se sintió mal en los momentos previos a un entrenamiento, y lamentó el hecho.

“Gael, previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento, manifestó un malestar general. El área médica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz”, señaló el club veracruzano en su mensaje.

En el mismo comunicado, los Piratas de Veracruz indicaron que Gael Uscanga se encontraba como “invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas”.

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Piratas de Veracruz apoya a familiares de futbolista muerto

Los Piratas de Veracruz también dieron a conocer que desde que se suscitó este lamentable hecho ha apoyado a la familia de Gael Uscanga Carranza.

“La familia Uscanga Carranza está recibiendo todo el apoyo de forma incondicional y permanente por parte de la institución”, externó el equipo de la Liga de Expansión.

Piratas de Veracruz culminó su comunicado mandando condolencias a toda la familia, amigos y personas cercanas a Gael Uscanga Carranza, quien tenía 16 años de edad, de acuerdo con diversos reportes.

Piratas de Veracruz, nuevo club de la Liga de Expansión

Los Piratas de Veracruz fueron fundados apenas el 22 de abril de este año y actualmente son uno de los 16 equipos que compiten en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión.

El equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, localizado en Boca del Río.

Después de seis jornadas en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión, los Piratas de Veracruz han sumado ocho unidades, consecuencia de dos triunfos, un par de empates y la misma cantidad de derrotas.

EVG