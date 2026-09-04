Toluca vs Monterrey: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Final de la Leagues Cup 2026?

Toluca y Monterrey luchan por su primer título del semestre este domingo 6 de septiembre, cuando midan fuerzas en la gran final de la Leagues Cup, torneo que por primera vez tiene en el encuentro definitivo a dos clubes de la Liga MX.

El Shell Energy Stadium de Houston, Texas, es el estadio que recibe el partido entre los Diablos Rojos y los Rayados, que en semifinales dejaron en el camino a León y América, de manera respectiva.

Este es el camino de los Diablos de @TolucaFC rumbo a la gran final de #LeaguesCup2026 👹



Cuatro victorias, una derrota, diez goles a favor y solo dos recibidos 🔒🔥



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Si bien es el primer trofeo que estos equipos disputan este semestre, el Toluca busca su segundo trofeo del año después de que en mayo se coronó en la Concacaf Champions Cup. El Monterrey, por su parte, no es monarca desde 2021, cuando alzó precisamente el trofeo de la región.

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¿En qué canal pasan el Toluca vs Monterrey?

El partido entre Toluca y Monterrey, correspondiente a la final de la Leagues Cup 2026, se jugará este domingo 6 de septiembre, en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:15 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de TUDN, Imagen TV y Apple TV.

Fecha : Domingo 6 de septiembre

Hora : 19:15

Estadio : Shell Energy Stadium

Transmisión: Imagen TV, TUDN y Apple TV

Posibles alineaciones de Toluca y Monterrey

TOLUCA : Hugo González, Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo, Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas.

MONTERREY: Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Hugo Cuypers.

El camino hacia la final 🔵⚪️🏆



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Toluca alcanza su séptima final con Mohamed

El Toluca afronta en la final de la Leagues Cup ante el Monterrey su séptima serie por un título bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, quien está al frente del club desde el Clausura 2025.

Con el Turco en el timón, los Diablos Rojos han disputado dos finales de Liga MX, dos de Campeón de Campeones, una de Campeones Cup y una de Concacaf Champions Cup.

El Toluca ganó cinco de las seis finales anteriores con Antonio Mohamed en el banquillo, pues la única que perdió fue la del Campeón de Campeones de este año a manos del Cruz Azul de Joel Huiqui.

Por su parte, el Monterrey afronta su primera campaña con el argentino Matías Almeyda como entrenador. El Pelado volvió a la Liga MX ocho años después de haber terminado su etapa con Chivas, y en pocos juegos puede conseguir su primer trofeo con Rayados.

EVG