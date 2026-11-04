David Bisbal: El romanticismo nunca pasa de moda

David Bisbal reivindicó la permanencia de las grandes canciones románticas y la importancia de preservar el legado de quienes marcaron la música en español, durante la presentación de su Tour Eternos 2026 en el Auditorio Nacional. El cantante español explicó que esta nueva etapa representa un proyecto que llevaba años esperando y que le permitió regresar a las composiciones de figuras como Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto, Raphael y Julio Iglesias, a quienes considera referentes fundamentales de su formación.

“Creo que el pop romántico vive un momento que necesita del recuerdo de mucha gente, pero los que somos románticos a muerte siempre las vamos a defender”, expresó David Bisbal.

El recorrido por México acompañará su más reciente producción discográfica, Eternos, un álbum que recupera la esencia de la época dorada del pop romántico en castellano de los años setenta y ochenta. Para Bisbal, no se trata únicamente de volver a grabar canciones conocidas, sino de estudiar la manera en que sus intérpretes construyeron obras que permanecen en la memoria colectiva.

Entre las composiciones que forman parte del disco destacan “Adoro”, de Armando Manzanero; “Amor Eterno”, de Juan Gabriel; “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto; “Qué sabe nadie”, de Raphael; “Frente a frente”, de Jeanette; y “Te quiero, te quiero”, de Nino Bravo. El intérprete explicó que acercarse a estos repertorios implicó salir de su zona de confort y comprender las particularidades vocales de cada figura.

El Dato: EL TOUR Eternos 2026 comenzará el 19 de noviembre en Guadalajara; continuando por Monterrey, Mérida.

“La voz de José José o la de Juan Gabriel son completamente diferentes, pero precisamente por esa riqueza musical es que los artistas de México son tan importantes; hay muchísimo para estudiar, elegir y emocionarte”, comentó.

Uno de los aspectos que más destacó fue la decisión de privilegiar la instrumentación orgánica y prescindir de colaboraciones comerciales para darle protagonismo a las canciones. La producción, trabajada junto con Cheche Alara, recupera una metodología de grabación analógica, con músicos y arreglos instrumentales que evocan las grandes producciones de aquella época.

“Lo más fácil hubiese sido hacer un disco pop popular o acercarme a ciertos géneros y colaboraciones que me ayuden a estar en primera línea, pero considero que la fidelidad a lo que te gusta hacer, es importante en la música”, sostuvo.

La propuesta tendrá además un sello mexicano: Bisbal adelantó que incorporará mariachi en directo durante sus presentaciones en el país, una decisión que responde a su admiración por la tradición musical nacional y a la influencia que figuras como Juan Gabriel han tenido en su carrera. El cantante recordó también su relación con el Auditorio Nacional, recinto que pisará nuevamente el 4 de diciembre, y que calificó como mágico por sus condiciones acústicas y por los momentos que ha vivido sobre ese escenario. El espectáculo combinará las nuevas interpretaciones con algunos de sus temas de más de dos décadas.