Uruapan: Va a juicio secretaria de Bienestar

LA EXFUNCIONARIA, el día de su captura el 29 de octubre.

ROSA ALEJANDRA “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, fue vinculada a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso de asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

Durante una audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional, la cual resolvió sujetar a proceso a la ahora imputada e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con lo cual se inicia su juicio.

Asimismo, la jueza de control estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía de Michoacán continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la carpeta de investigación y la defensa reunirá pruebas.

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El Tip: EL PASADO 1 de noviembre se cumplió un año del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fundador del independiente Movimiento del Sombrero.

La fiscalía michoacana indicó que continuará el desarrollo de las actuaciones ministeriales y periciales encaminadas al esclarecimiento total del homicidio, con el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y conducir cada etapa de la investigación con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

Rosa Alejandra “N” fue detenida durante un operativo desplegado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en el municipio de Uruapan, el pasado jueves 29 de octubre.

Aunque la fiscalía no lo confirmó, versiones periodísticas locales refirieron que es madre del escolta de Manzo Alejandro “F”, alias El Macas, así como tía de Cristian Martin y Alexis Jesús, alias El Vikingo y El Brilloso, todos detenidos por sus implicaciones en el homicidio del expresidente municipal.

Al inicio de la administración de Carlos Manzo en septiembre de 2024, Rosa Alejandra se desempeñaba como directora de Adquisiciones y Arrendamientos de Uruapan.

Tras su detención, la alcaldesa sustituta Grecia Quiroz acusó a la Fiscalía de Michoacán de utilizar la investigación por el asesinato de Carlos Manzo con fines político-electorales y buscar desarticular su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero.