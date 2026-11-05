En Tabasco, el peor rezago en justicia aun con mayor presupuesto

A pesar de que tuvo un incremento de 10 por ciento en su presupuesto, el Poder Judicial de Tabasco concluyó apenas 15.5 por ciento del total de las causas penales ingresadas al sistema jurisdiccional durante 2025.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJF-E), difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), revela que el sistema judicial estatal pasó de ejercer 882 millones de pesos en 2024, a gastar 978 millones de pesos en 2025, variación que representa 10 por ciento más.

Sin embargo, de las nueve mil 774 causas penales ingresadas en 2025, solamente concluyó mil 517, a la vez que reportó un acumulado de 60 mil 538 asuntos pendientes de concluir, con lo cual es el estado con mayor rezago en el país.

De las nueve mil 774 causas penales ingresadas, 156 correspondieron a la justicia para adolescentes. En ese año, 109 causas penales dirigidas a menores de edad fueron concluidas o hubo determinación en ellas, y 708 seguían pendientes de concluir.

El Dato: EN 2025 ingresaron 292,622 causas penales al sistema acusatorio y al sistema de justicia para adolescentes: 22,221 al Poder Judicial Federal y 270,401 a los estatales.

A MENOS. La eficiencia judicial en Tabasco fue a menos entre 2024 y 2025, pues la suma de asuntos penales concluidos disminuyó 8.4 por ciento, al pasar de mil 657 a mil 517 en el periodo, mientras que los expedientes acumulados cuya conclusión seguía pendiente se incrementaron 15.4 por ciento, con la referencia de 52 mil 444 y 60 mil 538 en los indicadores de ambos años.

El censo menciona que durante 2025 se registraron 10 mil 919 delitos en las causas penales que se ingresaron al Poder Judicial de Tabasco, que en comparación con 2024 fueron 16 por ciento más, ya que se había reportado la comisión de nueve mil 369 ilícitos.

En 2025, de los 321 mil 682 delitos registrados en las causas penales ingresadas a los poderes judiciales estatales de todo el país, los más frecuentes fueron violencia familiar, con 17.8 por ciento; delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, con 15.3 por ciento, y robo, con 13.3 por ciento. En el caso del delito de violencia familiar, éste aumentó 7.8 por ciento en comparación con 2024.

2.07 Millones de asuntos ingresados en 2025 a los poderes judiciales

MÁS PROCESOS. El censo también establece que las personas imputadas y procesadas que se registraron en las causas penales que ingresaron al Poder Judicial de Tabasco se incrementaron 20 por ciento, ya que pasaron de nueve mil 919 a 11 mil 959.

Las personas físicas procesadas y/o imputadas a las que se les vinculó a proceso en Tabasco fueron mil 886, mientras que 78 fueron no vinculadas a proceso y en mil 952 se reportaron sus casos como “no identificado”.

Respecto de las personas físicas sentenciadas que se registraron en las causas penales que concluyó el Poder Judicial de Tabasco, 188 recibieron una sentencia condenatoria; 42, una sentencia absolutoria, y 25, una sentencia mixta.

El censo del Inegi señala que, durante 2025, el Poder Judicial del estado de Tabasco reportó tener 146 órganos jurisdiccionales y órganos administrativos y/o unidades administrativas.

En cuanto al personal, se reportaron dos mil 127 trabajadores, de los cuales 61.6 por ciento correspondió a mujeres y 38.4 por ciento, a hombres. En comparación con 2024, el personal en Tabasco experimentó un incremento de 12.5 por ciento, pues pasó de mil 889 a dos mil 127 trabajadores en su plantilla laboral.

El número de personal de los órganos o unidades administrativas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias en Tabasco fue de 17 y los expedientes que iniciaron durante 2025 sumaron dos mil 789, de los cuales 764 estuvieron relacionados con la materia civil; mil 748, a la familiar, y 277, a la mercantil.

El Tip: UNA CAUSA penal es el conjunto de actos judiciales para investigar, juzgar y sancionar la comisión de un delito.

AUMENTAN JUZGADORES. Por lo que se refiere al tipo de mecanismo alternativo de solución de controversias de los expedientes iniciados en todas las materias, el más frecuente fue mediación, con 82.1 por ciento. Siguió conciliación, con 13.9 por ciento.

El censo también señala que se reportó un incremento en cuanto a las personas juzgadoras en Tabasco, ya que la cifra pasó de 96 a 108. En 2025, del total de personas juzgadoras, 63.9 por ciento se integró por mujeres y 36.1, por hombres.

En lo correspondiente a las sentencias emitidas publicadas por el Poder Judicial del Estado de Tabasco, durante 2025 reportó tres mil 694, con lo cual se ubicó dentro de los seis estados con menos sentencias emitidas. De las tres mil 694 sentencias, 641 fueron de materia familiar; mil 567, de civil; 35, mercantil; 622, penal; 758, laboral y 71 de justicia para personas adolescentes.

Dentro de los asuntos ingresados y determinados y/o concluidos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia de los poderes judiciales estatales, en Tabasco se ingresaron 43 mil 304, de los cuales se concluyeron 11 mil 114.

Bajo la lupa ı Foto: Especial