Coordinación entre Federación y Tamaulipas deja 14 detenidos y asegura más de 348 mil litros de aceite en Güémez

Las fuerzas del orden desplegaron un cateo ministerial en el municipio de Güémez para desmantelar la infraestructura ilícita.

Un importante golpe contra actividades ilícitas se concretó este fin de semana en Güémez, Tamaulipas. Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales resultó en la detención de 14 personas y el aseguramiento de 348 mil 700 litros de aceite, frenando operaciones delictivas en la región.

La acción, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, contó con la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Tamaulipas y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Este despliegue conjunto subraya el compromiso institucional por la legalidad.

Durante los cateos en dos inmuebles, además de las detenciones, se puso bajo resguardo una vasta infraestructura. Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmaron el aseguramiento de 348 mil 700 litros de aceite, nueve tractocamiones, un autotanque, 25 vehículos, una tolva, 22 toneles y 16 contenedores de acero móviles.

Las 14 personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y profundizarán en las investigaciones. Este operativo es crucial para Tamaulipas, un estado que busca fortalecer su seguridad.

Las acciones operativas se coordinaron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México. ı Foto: Especial.

La participación coordinada de la Policía Estatal con instituciones federales como el Ejército y la Marina es un pilar fundamental en la colaboración entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno de México. Este enfoque busca desmantelar la capacidad operativa de las redes criminales.

Al asegurar grandes volúmenes de productos y equipos, se reduce el riesgo que estas actividades representan para la población. El Gabinete de Seguridad federal incluyó estos resultados en su informe de acciones relevantes del 7 al 9 de agosto, destacando la importancia de la intervención en Güémez.

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JVR