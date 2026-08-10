‘Honestidad, pilar de la transformación’, afirma Ulises Mejía Haro

El representante zacatecano, Mejía Haro, reafirmó la importancia de la austeridad republicana en el estado de Zacatecas.

La honestidad en el servicio público debe traducirse en bienestar y obras concretas para las familias mexicanas. Así lo afirmó Ulises Mejía Haro durante una asamblea informativa en Sombrerete, Zacatecas, donde destacó la importancia de una gestión transparente y responsable de los recursos.

Mejía Haro enfatizó que el combate a la corrupción y la aplicación de la austeridad republicana son fundamentales para asegurar que el dinero de los contribuyentes se destine directamente a programas sociales, infraestructura y acciones que mejoren la calidad de vida en las comunidades.

Ante simpatizantes del movimiento, el político zacatecano explicó que esta visión de gobierno, impulsada a nivel nacional, demuestra que es posible redirigir los recursos públicos hacia las necesidades más apremiantes de la población, alejándose de prácticas que antes desviaban fondos.

En este sentido, Mejía Haro resaltó la continuidad de esta forma de gobernar bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha posicionado la honestidad, la austeridad y la responsabilidad en el gasto como ejes para consolidar el “Segundo Piso de la Transformación” en todo el país.

Durante su intervención en el municipio de Sombrerete, el político Ulises Mejía Haro destacó la relevancia de la administración transparente de fondos. ı Foto: La Razón de México.

“La honestidad debe reflejarse en resultados tangibles. Necesitamos que cada peso público se cuide con celo y se convierta en bienestar genuino, en obras que perduren y en mejores oportunidades para nuestra gente”, expresó Mejía Haro, subrayando el compromiso con la eficiencia y la rendición de cuentas.

Estas asambleas informativas son cruciales, según Mejía Haro, para mantener un diálogo abierto y directo con la ciudadanía. Permiten fortalecer la organización desde las distintas regiones de Zacatecas y defender los avances logrados por el movimiento de la Transformación, consolidando la participación popular.

Desde Sombrerete, el llamado es claro: seguir trabajando y organizándose para fortalecer este movimiento de esperanza. El objetivo es que Zacatecas continúe avanzando con un sello propio, basado en la honestidad, la unidad y la entrega de resultados concretos. “Porque cuando se gobierna con honestidad, el bienestar llega a la gente de manera directa”, concluyó Mejía Haro, reafirmando la promesa de un gobierno cercano y efectivo.

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JVR