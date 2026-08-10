Condenan a 19 miembros del CJNG; reciben entre 16 y 18 años de prisión

Una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se enfrentó con militares y terminó en poder de un arsenal de 28 armas largas, recibió condenas de entre 16 y 18 años de prisión. Los 19 integrantes cumplirán las sentencias en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de asociación delictuosa. Doce acusados recibieron la pena más alta, fijada en 18 años, un mes y 22 días, mientras que otros siete permanecerán 16 años y seis meses en prisión.

“Al ser detenidos, se aseguró un arsenal consistente en 28 armas de fuego largas de diversos calibres, dos mil 470 cartuchos, 18 chalecos balísticos, 12 placas balísticas, un accesorio para arma de fuego, tres camionetas, una con blindaje artesanal, dos motocicletas y un vehículo”, se especificó en el comunicado.

El expediente surgió de un enfrentamiento ocurrido en noviembre de 2022 en la colonia Mismaloya, municipio de Tizapán el Alto. De acuerdo con la investigación ministerial, el grupo sostuvo un choque armado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional antes de las capturas.

Parte de lo asegurado tras el enfrentamiento ı Foto: FGR

Tras el operativo, las autoridades aseguraron 28 fusiles de diversos calibres, 2 mil 470 cartuchos, 18 chalecos y 12 placas balísticas. El inventario también comprendió tres camionetas, una de ellas con blindaje artesanal, dos motocicletas, otro vehículo y un accesorio para arma de fuego.

De los 19 integrantes del CJNG llevados a juicio, 12 recibieron la condena más alta con una sentencia de poco más de 18 años de prisión. Para los otros siete, el Tribunal de Enjuiciamiento fijó una pena de 16 años y seis meses. Todos permanecerán recluidos en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó las penas contra los 19 integrantes de la organización criminal por los hechos registrados hace casi cuatro años.

La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_Jal, obtuvo sentencia de hasta 18 años de prisión en contra de 19 personas por su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de las fuerzas armadas, así como asociación delictuosa.



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