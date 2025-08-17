Sheinbaum inaugura UMF del IMSS en Ecatepec

En el evento de inauguración de la Unidad de Medicina Familiar, la Presidenta Sheinbaum destacó el aumento en la inversión pública y privada.

Tras sufrir severos daños a causa del sismo ocurrido en 2017, este domingo fue inaugurada la Unidad de Medicina Familiar No. 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo de autoridades estatales y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al encabezar la reapertura de la nueva infraestructura hospitalaria, la mandataria federal subrayó que es compromiso de su gobierno que el sistema de salud pública sea el mejor en el país.

Con una inversión de 435 mdp, la nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS beneficiará a miles de derechohabientes del oriente del Edomex. ı Foto: Presidencia

Durante 36 años, en México hubo un modelo que se llamó el modelo neoliberal de 1982 al 2018. Ese modelo planteó que era mucho mejor que todo fuera privado y que prácticamente desapareciera lo público. Que el gobierno no tenía capacidad de dar servicios, que el gobierno no tenía las posibilidades de desarrollar actividades para el beneficio de la población…Somos, digamos, persistentes, necios, necias, en que el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de todo el país Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El proyecto contó con una inversión de 435 millones de pesos, con el cual se espera beneficiar a más de 350 mil derechohabientes, por medio de los 51 consultorios que lo integrarán con servicio de lunes a domingo y que ofrecerá consultas dentales, de planificación familiar, salud en el trabajo, estudios de laboratorio, radioterapia, casos de cuidado inmediato.

Con esto, se estima ofrecer 346 mil 800 consultas de medicina familiar al año, 66 mil 300 consultas preventivas y 14 mil 900 de atención continua.

La recuperación de esta Unidad forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente de la entidad mexiquense con el que la mandataria federal se comprometió para garantizar la atención que, asegura, en otros gobiernos no se le dio a esta región que hoy cuenta con el tercer municipio más poblado a nivel nacional, el cual es Ecatepec.

Sheinbaum, junto a autoridades del IMSS, celebra la inauguración de la UMF No. 93, reconstruida tras el sismo de 2017. ı Foto: La Razón de México

Recordó que el Plan Oriente del Estado de México incluye el esfuerzo de los tres niveles de gobierno y va a beneficiar a 10 millones de personas; entre las acciones adicionales para Ecatepec destacó la entrega de trenes de pavimentación para rehabilitación de calles en los 10 municipios que integran el plan; la construcción de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI); un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y una inversión importante para garantizar el suministro de agua y evitar inundaciones.

Una inversión muy importante en todos los cárcamos para poder evitar las inundaciones y los encharcamientos en todo Ecatepec. Este programa, dije que le vamos a llamar ‘Amor con amor se paga’ porque lo que ha recibido México del Oriente del Estado de México es esfuerzo, es trabajo y es siempre mucho amor; y lo único que podemos regresarle es el amor que le ha dado el Estado de México a la nación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Finalmente, la presidenta se refirió a los indicadores de pobreza dados a conocer la semana pasada por el Inegi, los cuales indicaron una notable reducción. A propósito, Sheinbaum Pardo celebró que haya llegado a los niveles más bajos en los últimos 40 años.

