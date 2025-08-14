Salen de pobreza 8.3 millones en los últimos dos años, informa el Inegi

En 2024, 38.5 millones de personas se encontraron en pobreza multidimensional; es decir, personas que tienen al menos un tipo de carencia de algún derecho social, cifra que significó 8.3 millones de mexicanos menos que en 2022 y representó 29.6 por ciento de la población total, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Medición de la Pobreza Multidimensional.

Asimismo, al cierre del año pasado, en zonas rurales hubo 13 millones de personas en situación de pobreza multidimensional; mientras que en las urbanas fueron 25.5 millones de habitantes, si se comparan ambas cifras con las de 2022, hubo una disminución de 2.5 millones y de 5.8 millones, respectivamente.

El Dato: La población en pobreza multidimensional es aquella que, a pesar de tener un ingreso, éste no es suficiente para adquirir bienes y servicios necesarios.

La población que vivió en pobreza moderada fue de 31.5 millones de personas el año pasado, lo que significó una reducción de 6.2 millones de personas respecto a los 37.7 millones que hubo en 2022.

Escenario similar se produjo con las personas en situación de pobreza extrema, ya que fueron menos, pues en 2022 eran 9.1 millones de personas y el año pasado ascendieron a 7 millones de personas, es decir, una reducción de 2.1 millones y representaron 5.3 por ciento de la población total.

El Inegi explicó que la población en pobreza multidimensional es aquella que, a pesar de tener un ingreso, éste no es suficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios; mientras que, la población en pobreza extrema, tiene tres o más carencias y su ingreso es inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos en zonas rurales o urbanas.

13.4 millones de personas salieron de la pobreza en 6 años

A pesar de que, la pobreza multidimensional, moderada y extrema se redujeron el año pasado, sigue existiendo una “permanencia de la estructura de las carencias, es decir, aquellas carencias que tienen mayor prevalencia en la población mexicana siguen siendo las mismas que en el pasado”, y también, aumentó la población vulnerable por carencias sociales, indicó Claudia Maldonado, titular de la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Inegi.

Según los resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional, el Inegi también encontró que 5.8 por ciento de la población fue vulnerable por ingresos, es decir, que no tuvo carencias sociales, pero su ingreso sí fue inferior a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI).

Y que 32.2 por ciento de la población total fue vulnerable por carencias sociales, lo que significó que, tuvieron una o más carencias de derechos sociales, pero su ingreso fue similar o superior a las LPI. Y, cerca de un tercio de la población mexicana no presentó vulnerabilidad alguna.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que los datos que dio a conocer el Inegi, son una confirmación de la reducción de la pobreza en México, “lo que representa un avance sin precedentes en la construcción de un país más justo” y destacó que la tasa de 29.6 por ciento es “la tasa más baja en toda la historia” .

La dependencia señaló que la disminución de 2018 a 2024 de 13.4 millones de personas en pobreza obedeció al aumento del salario mínimo que se dio en los gobiernos del la Cuarta Transformación y que “han puesto en el centro la dignidad y el bienestar de las y los trabajadores, dejando atrás el paradigma neoliberal que por décadas mantuvo a millones en condiciones precarias”, indicó en un comunicado.

“¡Qué Viva la 4T!”, celebra la Presidenta

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que la pobreza se redujo a 29.6 por ciento, luego de que en 2018 era de 41.9 por ciento, por lo que celebró diciendo: “¡Qué viva la cuarta transformación!

Durante su conferencia matutina, la mandataria celebró el resultado dado a conocer por el Inegi.

“En situación de pobreza se redujo a 29.6 por ciento. En 2018 era de 41.9 por ciento. Ya mañana detallamos. Que viva la cuarta transformación”, dijo.

En este contexto, la mandataria adelantó que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que el Senado aprobó para blindar el salario que reciben policías, maestros y personal de salud, de manera que sea un mínimo de 16 mil 700 pesos mensuales.

“Tenemos que publicar, porque se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar… Se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado no puede ser… O sea, tiene que ser el salario medio del IMSS y después del 2024 y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa esa resolución del Senado tenemos que publicarlo en estos días”, declaró.

Claudia Sheinbaum aseguró además que para 2025 no habrá incremento salarial para quienes ejercen un cargo público, pero sí se continuará con el crecimiento en los ingresos para los trabajadores.

La jefa del Ejecutivo recordó que al inicio del sexenio pasado, el salario mínimo estaba en tres mil 500 pesos, lo cual creció hasta más de ocho mil en la actualidad, lo cual se superará.

“Por eso vamos a aumentar poco a poco…, porque es importante comparar con lo que era antes. Recuerden que el salario mínimo estaba sobre tres mil 500 pesos en el 2018. Hoy el salario mínimo es ocho mil, más de ocho mil pesos y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas”, declaró.

“¡Qué Viva la 4T!”, celebra la Presidenta

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que la pobreza se redujo a 29.6 por ciento, luego de que en 2018 era de 41.9 por ciento, por lo que celebró diciendo: “¡Qué viva la cuarta transformación!

Durante su conferencia matutina, la mandataria celebró el resultado dado a conocer por el Inegi.

“En situación de pobreza se redujo a 29.6 por ciento. En 2018 era de 41.9 por ciento. Ya mañana detallamos. Que viva la cuarta transformación”, dijo.

En este contexto, la mandataria adelantó que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que el Senado aprobó para blindar el salario que reciben policías, maestros y personal de salud, de manera que sea un mínimo de 16 mil 700 pesos mensuales.

“Tenemos que publicar, porque se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar… Se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado no puede ser… O sea, tiene que ser el salario medio del IMSS y después del 2024 y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa esa resolución del Senado tenemos que publicarlo en estos días”, declaró.

Claudia Sheinbaum aseguró además que para 2025 no habrá incremento salarial para quienes ejercen un cargo público, pero sí se continuará con el crecimiento en los ingresos para los trabajadores.

La jefa del Ejecutivo recordó que al inicio del sexenio pasado, el salario mínimo estaba en tres mil 500 pesos, lo cual creció hasta más de ocho mil en la actualidad, lo cual se superará.

“Por eso vamos a aumentar poco a poco…, porque es importante comparar con lo que era antes. Recuerden que el salario mínimo estaba sobre tres mil 500 pesos en el 2018. Hoy el salario mínimo es ocho mil, más de ocho mil pesos y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas”, declaró.