Edomex, comprometido con dar oportunidades a los jóvenes: Delfina Gómez

Con un llamado a reconocer que las juventudes no son el futuro sino el presente y la generación de la transformación, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó el Premio Estatal de la Juventud 2025 a 30 jóvenes mexiquenses que destacan por su trayectoria, compromiso social y aportaciones a la entidad.

“Nuestro compromiso es claro: que las y los jóvenes tengan las mismas oportunidades para que logren sus metas, alcancen sus ideales y cumplan sus objetivos. Todas y todos merecen ser exitosos y triunfadores”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A nombre de las y los galardonados, Habibeth Anaid Ogazón Heredia, ganadora en la modalidad de Labor y Responsabilidad Social, agradeció a la Mandataria estatal por las acciones que han beneficiado a más de 300 mil jóvenes, las cuales cierran brechas y abren caminos hacia nuevas oportunidades para la generación de la transformación.

“Muchísimas gracias, Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por mostrarnos que el cambio verdadero nace del trabajo. Usted es un gran ejemplo; hoy la juventud camina con paso firme, sabiendo que contamos con su gran respaldo”, comentó.

Delfina Gómez Álvarez señaló que, para seguir edificando las mejores condiciones de vida y oportunidades de estudio y laborales, su gobierno creó el Plan para el Desarrollo de las Juventudes, en el cual se escucharon las voces de más de 4 mil jóvenes.

Destacó los apoyos destinados en esta administración para impulsar a las juventudes, entre ellas, la rehabilitación de más de 50 espacios deportivos; la entrega de seis mil tarjetas del Programa Jóvenes con Bienestar en 2024; así como las Jornadas de la Paz y las Jornadas Multidisciplinarias, a través de las cuales se imparten talleres y pláticas sobre diversos temas.

En cada joven hay una historia que inspira y un sueño que impulsa cambios.

As como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se benefició a 255 mil 119 mexiquenses, quienes reciben capacitación para la vida laboral, un apoyo económico de ocho mil pesos mensuales y un seguro médico.

“Esta distinción que hoy reciben es reflejo de su disciplina, de su entrega, de su tenacidad y de las grandes capacidades que poseen. Con su energía, con su fuerza, con su convicción, estoy segura de que alcanzarán un destino luminoso para ustedes, para sus familias y para nuestro querido Estado de México”, puntualizó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, destacó que el talento y el compromiso de la juventud mexiquense son claves para la transformación de la sociedad, por lo que para el Gobierno del Estado de México es prioridad colocar a las juventudes en el centro de la transformación que vive la entidad.

El Premio Estatal de la Juventud 2025 se entregó a 30 jóvenes en 10 modalidades: Trayectoria Académica; Labor Social; Labor Indígena; Trayectoria Artística y Cultural; Superación de Jóvenes con Discapacidad; Innovación Tecnológica; Protección al Ambiente; Jóvenes del Campo; Jóvenes Emprendedores; y Cultura Política y Democracia.

En la entrega de este galardón estuvieron Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; y Sergio Jassiel Zamora López, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud.

