Riña afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla deja una mujer muerta y un herido

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido por bala durante una riña registrada en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, previo al partido de futbol entre el Club Puebla y el Atlético de San Luis.
El gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta, lamentó los hechos violentos y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades federales y la Fiscalía de Puebla, inició las investigaciones correspondientes.
A las y los poblanos les reiteramos la decisión firme de preservar el orden, garantizar la paz y proteger la integridad de todas y todosGobierno de Puebla, en un pronunciamiento
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este viernes se registró una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas en las inmediaciones del Cuauhtémoc.
Margarita González designa a nuevo titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos
Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida. En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículoSecretaría de Seguridad de Puebla
De manera extraoficial, trascendió que la riña fue protagonizada por supuestos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, en el estacionamiento, donde se escucharon varios disparos de arma de fuego.
El Club Puebla emitió un mensaje a los aficionados a través de redes sociales, en el cual anunció que el partido no se suspendía y recomendó utilizar el estacionamiento de Parque Puebla para trasladarse caminando hacia el estadio, a fin de evitar contratiempos derivados del operativo vehicular implementado en la zona.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am