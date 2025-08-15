Riña afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla deja una mujer muerta y un herido

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido por bala durante una riña registrada en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, previo al partido de futbol entre el Club Puebla y el Atlético de San Luis.

El gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta, lamentó los hechos violentos y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades federales y la Fiscalía de Puebla, inició las investigaciones correspondientes.

🚨 Riña en inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc de #Puebla entre integrantes de la UPVA 28 de Octubre y Antorcha Campesina, al parecer por

lugares de estacionamiento, dejó saldo de una mujer muerta y un hombre herido por proyectil de arma de fuego. La @SSPGobPue asegura que… pic.twitter.com/lWXKxBVLF8 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 16, 2025

A las y los poblanos les reiteramos la decisión firme de preservar el orden, garantizar la paz y proteger la integridad de todas y todos Gobierno de Puebla, en un pronunciamiento



Lamentamos los hechos violentos ocurridos esta tarde en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.



En coordinación con la @SSPGobPue, la @SSC_Pue, autoridades federales y la @FiscaliaPuebla se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.



A las y los poblanos, les… pic.twitter.com/ps5ZE48B90 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 16, 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este viernes se registró una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas en las inmediaciones del Cuauhtémoc.

TE RECOMENDAMOS: Tiene amplia experiencia Margarita González designa a nuevo titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos

Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida. En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo Secretaría de Seguridad de Puebla



👉 Derivado de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la SSP informa lo siguiente: pic.twitter.com/1jUPxSlzai — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 16, 2025

De manera extraoficial, trascendió que la riña fue protagonizada por supuestos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, en el estacionamiento, donde se escucharon varios disparos de arma de fuego.

El Club Puebla emitió un mensaje a los aficionados a través de redes sociales, en el cual anunció que el partido no se suspendía y recomendó utilizar el estacionamiento de Parque Puebla para trasladarse caminando hacia el estadio, a fin de evitar contratiempos derivados del operativo vehicular implementado en la zona.

Estimada afición



Las autoridades nos informan que las vías de acceso se han habilitado nuevamente para el ingreso al Estadio, así como del estacionamiento.



Les recordamos que el Club Puebla no tiene injerencia en la operación del estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc. — Estadio Cuauhtémoc 🏟️ (@EstadioCuauh) August 16, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am