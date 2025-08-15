Puebla vs San Luis

Riña afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla deja una mujer muerta y un herido

Violencia afuera del estadio Cuauhtémoc deja a una mujer muerta y a un hombre herido; autoridades estatales y federales investigan el caso

Patrullas resguardan el perímetro del estadio Cuauhtémoc tras la riña con saldo mortal.
Patrullas resguardan el perímetro del estadio Cuauhtémoc tras la riña con saldo mortal. Foto: Google Maps / Redes sociales
Sergio Ramírez

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido por bala durante una riña registrada en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, previo al partido de futbol entre el Club Puebla y el Atlético de San Luis.

El gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta, lamentó los hechos violentos y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades federales y la Fiscalía de Puebla, inició las investigaciones correspondientes.

A las y los poblanos les reiteramos la decisión firme de preservar el orden, garantizar la paz y proteger la integridad de todas y todos
Gobierno de Puebla, en un pronunciamiento

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este viernes se registró una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas en las inmediaciones del Cuauhtémoc.

Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida. En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo
Secretaría de Seguridad de Puebla

De manera extraoficial, trascendió que la riña fue protagonizada por supuestos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, en el estacionamiento, donde se escucharon varios disparos de arma de fuego.

El Club Puebla emitió un mensaje a los aficionados a través de redes sociales, en el cual anunció que el partido no se suspendía y recomendó utilizar el estacionamiento de Parque Puebla para trasladarse caminando hacia el estadio, a fin de evitar contratiempos derivados del operativo vehicular implementado en la zona.

