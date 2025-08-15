Tiene amplia experiencia

Margarita González designa a nuevo titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos

Jorge Salazar Acosta fue designado como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, mientras que Militza Karina Escobar Díaz como encargada de despacho de la Secretaría de Administración

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, designó a Jorge Salazar Acosta como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, y a Militza Karina Escobar Díaz como encargada de despacho de la Secretaría de Administración, con el objetivo de fortalecer la gestión gubernamental y garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Salazar Acosta es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Con más de 25 años de trayectoria en el servicio público en los ámbitos municipal, estatal y federal, ha desempeñado diversos cargos en áreas del derecho administrativo, civil y laboral, así como en materias de alta especialización técnica, como fiscal y de responsabilidad administrativa.

Por su parte, Escobar Díaz es abogada por la UAEM y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal. Ha ejercido funciones en el sector público estatal y federal, y recientemente se desempeñó como coordinadora técnica de la Secretaría de Administración, donde destacó por su capacidad de gestión y la eficiencia en los procesos administrativos.

Finalmente, la mandataria estatal expresó su confianza en la capacidad, compromiso y profesionalismo de ambos servidores públicos, y subrayó que estas designaciones responden al compromiso de consolidar una administración estatal eficiente, transparente y orientada a resultados, en beneficio de las y los morelenses.

