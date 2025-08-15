Margarita González designa a nuevo titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, designó a Jorge Salazar Acosta como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, y a Militza Karina Escobar Díaz como encargada de despacho de la Secretaría de Administración, con el objetivo de fortalecer la gestión gubernamental y garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Salazar Acosta es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Con más de 25 años de trayectoria en el servicio público en los ámbitos municipal, estatal y federal, ha desempeñado diversos cargos en áreas del derecho administrativo, civil y laboral, así como en materias de alta especialización técnica, como fiscal y de responsabilidad administrativa.

Por su parte, Escobar Díaz es abogada por la UAEM y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal. Ha ejercido funciones en el sector público estatal y federal, y recientemente se desempeñó como coordinadora técnica de la Secretaría de Administración, donde destacó por su capacidad de gestión y la eficiencia en los procesos administrativos.

Finalmente, la mandataria estatal expresó su confianza en la capacidad, compromiso y profesionalismo de ambos servidores públicos, y subrayó que estas designaciones responden al compromiso de consolidar una administración estatal eficiente, transparente y orientada a resultados, en beneficio de las y los morelenses.

JVR