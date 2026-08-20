Liberan a munícipe retenido en Hidalgo

Siete personas detenidas y 10 elementos policiacos lesionados fue el saldo de un operativo de rescate desplegado ayer en la madrugada en la localidad de La Flor, municipio de San Salvador, Hidalgo, para liberar al presidente municipal Norberto Martínez Cruz y a 14 personas más que habían sido retenidas por habitantes que exigían respuestas por obras pendientes.

Los hechos comenzaron alrededor de las 10:00 horas del martes 18 de agosto, cuando una turba de habitantes de La Flor irrumpió en la presidencia municipal durante una reunión y sacó al alcalde para trasladarlo a la comunidad.

El Tip: EN 2020, el municipio de San Salvador tenía una población total de 36 mil 796 habitantes, de los cuales 48.6 correspondía a hombres y 51.4 por ciento a mujeres.

VECINOS ENARDECIDOS │ EL PRESIDENTE municipal morenista, en los momentos en que sus gobernados irrumpen en su oficina y, agresiones de por medio, lo trasladan a su comunidad ı Foto: Captura de video

Los pobladores mantenían privados de la libertad, en el auditorio de usos múltiples, al presidente municipal, a su secretaria, al director de Obras y a un integrante de Catastro, un contador, ocho regidores y dos trabajadores del gobierno estatal, los cuales fueron rescatados posteriormente.

VECINOS ENARDECIDOS │ EL PRESIDENTE municipal morenista, en los momentos en que sus gobernados irrumpen en su oficina y, agresiones de por medio, lo trasladan a su comunidad ı Foto: Captura de video

La situación se prolongó durante el resto del martes, mientras autoridades estatales mantenían comunicación con los habitantes para intentar alcanzar un acuerdo y conseguir la liberación de las personas.

VECINOS ENARDECIDOS │ EL PRESIDENTE municipal morenista, en los momentos en que sus gobernados irrumpen en su oficina y, agresiones de por medio, lo trasladan a su comunidad ı Foto: Captura de video

La Secretaría de Seguridad de Hidalgo dio a conocer que, al arribar a la localidad la madrugada del miércoles, un grupo aproximado de 300 pobladores lanzaron piedras y palos, dejando a 10 oficiales lesionados, que fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica.

100 personas sacaron de su oficina al edil hidalguense

VECINOS ENARDECIDOS │ EL PRESIDENTE municipal morenista, en los momentos en que sus gobernados irrumpen en su oficina y, agresiones de por medio, lo trasladan a su comunidad ı Foto: Captura de video

Durante la intervención, también fueron aprehendidas siete personas: tres hombres y cuatro mujeres. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el inicio de las investigaciones correspondientes.

No es la primera vez que ocurre un hecho así en San Salvador. Apenas en marzo, habitantes de distintas comunidades retuvieron al munícipe Norberto Martínez y bloquearon durante más de 10 horas la carretera México-Laredo, a la altura de Caxuxi, después de que no lograran un acuerdo sobre la distribución del presupuesto destinado a las localidades.

Los pobladores reclamaban entonces que se mantuvieran los recursos correspondientes al techo financiero de sus comunidades. Según reportes de aquel momento, acusaban una reducción respecto del presupuesto del año anterior; en el caso de Caxuxi, señalaron que el monto pasaría de 2.4 millones de pesos en 2025 a 2.1 millones en 2026.

La protesta comenzó con la toma de la sede municipal y posteriormente derivó en la retención del alcalde y el bloqueo carretero. El conflicto terminó después de que representantes de las comunidades sostuvieron una mesa de diálogo con el gobierno de Hidalgo y se acordó continuar la negociación.