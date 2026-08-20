Abandona Morena regidora que acusó a edil de Tequila

LA REGIDORA, en imagen de archivo. Luz Elena Aguirre está a cargo de la Comisión de Áreas Naturales y Grupos Vulnerables.

LUZ ELENA Aguirre Sandoval, regidora de Tequila, Jalisco, una de las personas que denunció al alcalde detenido y acusado de extorsión y delincuencia organizada Diego Rivera, anunció su renuncia al partido Morena, al argumentar diferencias con la dirigencia estatal de ese partido, al que señaló por no respaldarla durante momentos de violencia y amenazas.

La funcionaria municipal mencionó que durante meses luchó desde su trinchera esperando el acompañamiento de dirigentes y compañeros del partido guinda, pero el respaldo nunca llegó.

El Tip: EL MORENISTA Diego Rivera fue alcalde de Tequila, de octubre de 2024 al 5 de febrero de 2026, cuando fue detenido por extorsión y presuntas ligas con el crimen.

“Muchas veces imaginé escenarios del discurso que daría junto con la tan anhelada emancipación de Morena, llegó el día y la hora y sin video y sin discurso... Experimenté dolor y tristeza por tanta lucha estéril, porque cuando mi pueblo y yo enfrentamos la violencia y las amenazas del poder municipal, la cúpula estatal eligió el silencio y la indiferencia”, señaló.

“Nos quedamos solos por muchos meses; me quedé sola en la trinchera y donde los dirigentes y compañeros debieron acompañar la lucha popular mejor eligieron callar; por ello, renuncio, pues mi persona le debe lealtad a mi pueblo y no a un partido que nos dio tan brutalmente la espalda”, reprochó.

7 regidurías y una sindicatura integran el municipio

El 5 de febrero de 2026, autoridades federales capturaron al alcalde Diego Rivera Navarro, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción.

Junto al presidente municipal también fueron detenidos tres servidores públicos del ayuntamiento: los directores de Seguridad Pública, de Catastro y Predial, y de Obras Públicas.

Las autoridades señalaron que el edil manejó esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras asentadas en su territorio, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).