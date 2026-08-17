Huye chofer en 20% de atropellamientos

ASPECTO de una volcadura en Cuajimalpa en el kilómetro 17 de la autopista México-Toluca, el pasado 10 de agosto.

A un peatón lo separan de un vehículo apenas unos centímetros, pero las consecuencias de un atropellamiento pueden ser definitivas. Durante 2025, casi uno de cada cinco impactos vehiculares contra peatones registrados en zonas urbanas y suburbanas en México terminó con la fuga del presunto responsable. El saldo de estos incidentes fue de 274 personas muertas y mil 854 heridas, de acuerdo con los microdatos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este 17 de agosto, Día Internacional del Peatón, se informó que durante 2025, el Inegi registró 10 mil 612 atropellamientos y, en casi dos mil de ellos, el conductor, presunto responsable, huyó del lugar. El registro de 274 muertos implica que más de uno de cada siete casos con fuga terminó con al menos una víctima mortal.

ASPECTO de una volcadura en Cuajimalpa en el kilómetro 17 de la autopista México-Toluca, el pasado 10 de agosto. ı Foto: Especial

Para 2025, los atropellamientos representaron 2.8 por ciento de todos los accidentes viales registrados por el Inegi en zonas urbanas y suburbanas. Sin embargo, su peso en la mortalidad fue, al sumar 740 víctimas fatales, lo que representa dos de cada 10 decesos reportados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el riesgo de fallecer para un peatón aumenta en forma exponencial conforme sube la velocidad del vehículo. Una persona atropellada a 65 kilómetros por hora tiene 4.5 veces más probabilidades de morir que otra víctima en el mismo escenario, pero con un vehículo a 50 kilómetros por hora.

Un estudio encabezado por Martha Híjar, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), identificó que la mayoría de los atropellamientos ocurre en avenidas amplias con alto flujo vehicular, espacios destinados a peatones ocupados, además de cruces peligrosos y ausencia o deficiencia de pasos peatonales. Y en casi todos los casos el conductor escapó.

Investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) han estimado que, por cada peatón que perdió la vida, hubo 13 sobrevivientes que necesitaron atención médica. Para ellos, las consecuencias pueden pasar de una urgencia hospitalaria a consultas, rehabilitación, prótesis, pérdida de jornadas laborales y dependencia de cuidados de otra persona.

Para quienes sobreviven, las consecuencias tampoco terminan en el sitio del accidente. Un estudio del INSP sobre lesiones de tránsito en Cuernavaca encontró que los peatones enfrentaban mayores gastos de atención que otros pacientes de hechos de tránsito. Ocho de cada diez tuvieron que pagar con recursos propios parte de los servicios que necesitaron después del impacto, una carga superior a la observada entre ocupantes de vehículos involucrados en choques.

La carga aumenta cuando las lesiones dejan una discapacidad permanente. Una investigación de Patricia Sánchez-Vallejo, Ricardo Pérez-Núñez e Ileana Heredia-Pi estimó que, durante el primer año, después de un accidente, cada persona en esa condición representó un costo promedio de 65 mil pesos. La estimación no se limitó a la factura hospitalaria, incluyó atención médica y rehabilitación, pero también la pérdida de ingresos de la víctima y de quien tuvo que dejar actividades productivas para cuidarla.

Para la OMS, la protección de quienes caminan requiere algo más que exhortos a los usuarios de la vía. Su manual de seguridad peatonal identifica como factores de riesgo la velocidad, el consumo de alcohol y la falta de infraestructura. También plantea medidas de diseño urbano, aplicación de normas y educación vial.