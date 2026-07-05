Presidenta, en gira de trabajo por Michoacán

Sheinbaum consolida el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en novena visita: Alfredo Ramírez Bedolla

Gira de la Presidenta incluyó los municipios de Morelia, Cherán, Pátzcuaro y Quiroga

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Con la novena visita al estado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se impulsa como una política pública que atiende de manera directa las necesidades de la población, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar las acciones en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo y vivienda.

Subrayó que la gira de la Presidenta por territorio michoacano, la cual incluyó los municipios de Morelia, Cherán, Pátzcuaro y Quiroga, es un reflejo de la cercanía, el cariño y la atención prioritaria que el Gobierno Federal mantiene con las y los michoacanos.

“La presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Michoacán no solo respalda el trabajo conjunto que venimos realizando, sino que acelera la transformación de nuestro estado con obras y programas que llegan directamente a quienes más lo necesitan”
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. ı Foto: Cortesía

Refirió que el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha se consolida mediante una inversión histórica que supera los 4 mil millones de pesos, marcando un antes y un después con los pueblos originarios. Este presupuesto no solo busca resarcir deudas históricas, sino dignificar de manera integral a las comunidades a través de la infraestructura, el desarrollo social y el fortalecimiento de su autonomía, explicó el mandatario.

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Detalló los avances y compromisos para el estado, como la construcción de más de 83 mil viviendas, una iniciativa diseñada para garantizar el acceso a un derecho fundamental y brindar seguridad patrimonial a las familias del estado, así como la entrega de 146 mil Pensiones Mujeres Bienestar, un reconocimiento directo al esfuerzo de las michoacanas.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.
Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: Cortesía

Con el objetivo de fortalecer el turismo y la preservación ecológica, destacó una inversión de 300 millones de pesos destinados al rescate ambiental e infraestructura en la región de Pátzcuaro.

cehr

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