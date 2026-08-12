Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto son las terceras nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026, donde va a definirse quiénes son los habitantes nominados de la semana que están en riesgo de salir del programa de telerrealidad.
Este martes salió Fede Vigevani y regresó a la competencia Mariana Ochoa, después de que el público tuviera que votar entre ella y Ximena Herrera para determinar cuál de ellas volvía al reality show.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026
Las nominaciones se llevaron a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto. Cabe mencionar que esta semana, Brianda Deyanara tiene inmunidad, pues es la líder de la semana.
Además, cabe mencionar que en esta ocasión las pelotitas en una urna cambian las votaciones. Arantza Ruíz obtuvo la bola amarilla y la bola verde la obtuvo Yanet García.
Ernesto Laguardia
- 3 puntos a Moisés Peñaloza
- 2 puntos a Masaad Altamimi
- 1 punto a Flor Vigna
Luis Chaparro
- 3 puntos a Yahir
- 2 puntos a Moisés Peñaloza
- 1 punto a Flor Vigna
Yahir
- 3 puntos a Moisés Peñaloza
- 2 puntos a Luis Chaparro
- 1 punto a Flor Vigna
Flor Vigna
- 3 puntos a Luis Chaparro
- 2 puntos a Moisés Peñaloza
- 1 punto a Masad Altamimi
Cynthia Klitbo
- 3 puntos a Flor Vigna
- 2 puntos a Aldo Rendón
- 1 punto a Ese Pérez
Karina Torres
- 3 puntos a Yanet García
- 2 puntos a Luis Chaparro
- 1 punto a Cynthia Klitbo
Masad Altamimi
- 3 puntos a Memo Shutz
- 2 puntos a Moisés Peñaloza
- 1 punto a Arantza Ruiz
Gema Garoa
- 3 puntos a Luis Chaparro
- 2 puntos a Yanet García
- 1 punto a Ernesto Laguardia
Aldo Rendón
- 3 puntos a Flor Vigna
- 2 puntos a Arantza Ruíz
- 1 punto a Moisés Peñaloza
Ese Pérez
- 3 puntos a Moisés Peñaloza
- 2 puntos a Masad Altamimi
- 1 punto a Arantza Ruíz
Moisés Peñaloza
- 3 puntos a Arantza Ruíz
- 2 puntos a Memo Shutz
- 1 punto a Flor Vigna
Memo Shutz
- 3 puntos a Moisés Peñaloza
- 2 puntos a Masad Altamimi
- 1 punto a Ese Pérez
Brianda Deyanara
- 3 puntos a Moisés Peñaloza
- 2 puntos a Flor Vigna
- 1 punto a Yahir
INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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