Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto son las terceras nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026, donde va a definirse quiénes son los habitantes nominados de la semana que están en riesgo de salir del programa de telerrealidad.

Este martes salió Fede Vigevani y regresó a la competencia Mariana Ochoa, después de que el público tuviera que votar entre ella y Ximena Herrera para determinar cuál de ellas volvía al reality show.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026

Las nominaciones se llevaron a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto. Cabe mencionar que esta semana, Brianda Deyanara tiene inmunidad, pues es la líder de la semana.

Además, cabe mencionar que en esta ocasión las pelotitas en una urna cambian las votaciones. Arantza Ruíz obtuvo la bola amarilla y la bola verde la obtuvo Yanet García.

Ernesto Laguardia

3 puntos a Moisés Peñaloza

2 puntos a Masaad Altamimi

1 punto a Flor Vigna

🗳️🏠 Así fue la nominación de #Ernesto: 3 puntos para #Moisés, 2 para #Masad y 1 para #Flor 👀



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Luis Chaparro

3 puntos a Yahir

2 puntos a Moisés Peñaloza

1 punto a Flor Vigna

Yahir

3 puntos a Moisés Peñaloza

2 puntos a Luis Chaparro

1 punto a Flor Vigna

🎯💥 ¡#Yahir tomó su decisión! Su nominación quedó así: 3 puntos a #Moisés, 2 a #Luis y 1 a #Flor 🏠



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Flor Vigna

3 puntos a Luis Chaparro

2 puntos a Moisés Peñaloza

1 punto a Masad Altamimi

Cynthia Klitbo

3 puntos a Flor Vigna

2 puntos a Aldo Rendón

1 punto a Ese Pérez

🎯💥 ¡#Cynthia tomó su decisión! Su nominación quedó así: 3 puntos a #Flor, 2 a #Aldo y 1 a #EsePérez 🏠



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Karina Torres

3 puntos a Yanet García

2 puntos a Luis Chaparro

1 punto a Cynthia Klitbo

🗳️🏠 Así fue la nominación de #Karina: 3 puntos para #Yanet, 2 para #Luis y 1 para #Cynthia 👀



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Masad Altamimi

3 puntos a Memo Shutz

2 puntos a Moisés Peñaloza

1 punto a Arantza Ruiz

Gema Garoa

3 puntos a Luis Chaparro

2 puntos a Yanet García

1 punto a Ernesto Laguardia

🗳️🏠 Así fue la nominación de #Gema: 3 puntos para #Luis, 2 para #Yanet y 1 para #Ernesto👀



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Aldo Rendón

3 puntos a Flor Vigna

2 puntos a Arantza Ruíz

1 punto a Moisés Peñaloza

Ese Pérez

3 puntos a Moisés Peñaloza

2 puntos a Masad Altamimi

1 punto a Arantza Ruíz

🗳️🏠 Así fue la nominación de #EsePérez: 3 puntos para #Moisés, 2 para #Masad y 1 para #Arantza. 👀



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Moisés Peñaloza

3 puntos a Arantza Ruíz

2 puntos a Memo Shutz

1 punto a Flor Vigna

Memo Shutz

3 puntos a Moisés Peñaloza

2 puntos a Masad Altamimi

1 punto a Ese Pérez

Brianda Deyanara

3 puntos a Moisés Peñaloza

2 puntos a Flor Vigna

1 punto a Yahir

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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